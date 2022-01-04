لابورتا: هالاند ينضم إلى برشلونة في الصيف المقبل

فجر جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة مفاجأة لجمهور فريقه بشأن إمكانية التعاقد مع إرلينج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط المهاجم النرويجي بالانتقال عن صفوف فريقه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد الكشف عن وجود شرط جزائي في العقد بقيمة 75 مليون يورو سيتم تفعيله بنهاية الموسم الحالي.

ويسعى برشلونة، للتعاقد مع مهاجم صريح لقيادة هجوم الفريق، بعد اعتزال سيرخيو أجويرو قبل أسابيع بسبب أزمة صحية، وعدم اقتناع الجهاز الفني للفريق بقدرات لوك دي يونج لاعب الفريق، وعدم مقدرة ممفيس ديباي على شغل مركز المهاجم الصريح.

ماذا قال لابورتا عن تعاقد برشلونة مع هالاند؟

بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن لابورتا، أكد أن فريقه سيعمل على التعاقد مع هالاند في الصيف المقبل، وقد جعل اللاعب الهدف الأول للفريق الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشار التقرير إلى أن لابورتا قد أخبر أصدقائه في جلسة سرية، أنه سيتعاقد مع هالاند، وقال: "برشلونة سيضم هالاند في الصيف القادم".

كيف يمول برشلونة صفقة هالاند؟

ووفقًا لتقرير الصحيفة الإسبانية فإن لابورتا، سيعتمد على أكثر من طريقة لإقناع هالاند بالانضمام إلى صفوف البلوجرانا، لعل أهمها هو التحدث مع وكيل أعماله مينو رايولا والذي تجمعه معه علاقة قوية.

ويخطط برشلونة لإغراء هالاند بأنه سيكون النجم الأول في الفريق، وسيزيد من أرباحه بسبب الإعلانات والحملات التجارية خارج الملعب، بالإضافة إلى وجود مخطط قوي لمستقبل برشلونة يعتمد على العديد من العناصر الشابة المميزة مثل، أنسو فاتي، بيدري، فيران توريس وغيرهم.

ما الفرق المهتمة بضم هالاند غير برشلونة؟

كما ذكرنا سابقًا هناك العديد من الفريق تريد التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 21 عامًا، على رأسها ريال مدريد، ولكن قد لا يسعى اللاعب للانضمام إلى الميرينجي لوجود العديد من النجوم في الفريق، بالإضافة إلى احتمال التعاقد مع كيليان مبابي مما يقلل من فرص ظهوره بالشكل المطلوب.

ومن جانبها تعمل إدارة مانشستر سيتي للتعاقد مع هالاند بكل قوة، ويأتي خلفه الجار مانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان في حال رحيل مبابي.