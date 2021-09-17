لابورتا "منافق" وكومان يكره تردده.. فيلم وثائقي يدمر علاقة المدرب والرئيس!

الأمور ليست على ما يرام أبدًا..

فصل جديد يبدأ في علاقة رونالد كومان برئيس برشلونة جوان لابورتا، بعدما تحدث مدرب النادي الكتالوني عن فترة توتر العلاقة بينه وبين الرئيس بالصيف الماضي، بينما نعته وكيله بـ"المنافق" رياضيًا.

ولا يزال مستقبل كومان في تدريب برشلونة مجهولًا، حيث تشير غالبية الصحف الإسبانية إلى رغبة مجلس إدارة النادي في إقالة الهولندي، بينما لم يتخذ لابورتا قراره النهائي في هذا الصدد بعد.

لابورتا أراد الإطاحة بكومان في الصيف الماضي لكن عجزه عن إيجاد بديل تسبب في استمرار الهولندي على رأس القيادة الفنية للبلوجرانا، وانتشرت أنباء بعد ذلك عن احتمالية تجديد عقد المدرب لعام آخر.

كومان في فيلم وثائقي بهولندا يحكي قصته، قال حول تجربته مع لابورتا في الصيف الماضي "الرئيس هو الرئيس وهو هنا لاتخاذ القرارات، أخبرته أن يُخبرني أنني لست جيدًا بما فيه الكفاية لتدريب برشلونة حتى نتمكن من إنهاء القصة".

كما أضاف "قلت، اصلح الأمور إذا كنت لا تريدني، افعلها (قرار الإقالة) لكن لا تتركني مع عدم اليقين هكذا بإخباري أنك ستخرج للبحث عن خيارات أخرى".

أما وكيل كومان، روب يانسين، فخرج بتصريحات نارية ضد لابورتا، وقال في الفيلم "الاستغناء عنه كان قرارًا مجنونًا، لا يوجد منطق في القرار، إنه فقط بناء على مشاعر الرئيس، إنه أمر مجنون".

مفاجأة .. كرويف راهن على كومان منذ 18 سنة !

وواصل "لم أتحدث إلى لابورتا مرة أخرى، ولكن لحسن الحظ، من هم حوله ساهموا في بقاء كومان، لذلك خرج إلى الإعلام وأعلن استمراره وأنهم أصدقاء، في الحقيقة هذا نفاق رياضي!".

وقصد يانسين بمن حول لابورتا الثنائي ماتيو أليماني ورامون بلانس، خاصةً وأنهما لديهما الإيمان بعض الشيء بالمدرب الهولندي ويُقال أنهما حتى الآن ضد قرار إقالته.

في الوقت نفسه، أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن جوردي كرويف كان الأوفر حظًا لخلافة كومان إن أقيل في الأيام الماضية، لكن نجل الأسطورة الهولندية أبلغ لابورتا رفضه التام لعلاقة الصداقة القوية التي تربطه بالمدرب وأسرته.

ما كان حائلًا أمام رحيل كومان الصيف الماضي هو عدم قدرة النادي على دفع قيمة الشرط الجزائي، ولكن الآن الأمور مختلفة، وأي تعثر جديد على الأرجح سيؤدي إلى الإطاحة فورًا بالمدرب.

قد تكون تصريحات كومان ووكيله في الفيلم الوثائقي الذي صدر يوم الجمعة بداية النهاية للعلاقة المتوترة للغاية بين الثنائي في الأسابيع الأخيرة، وقد تعجل بقرار الإقالة مع أول تعثر.