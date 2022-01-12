لابورتا : متفائل بالكلاسيكو وقوة الشباب ستكون سلاحنا

أعرب جوان لابورتا رئيس برشلونة، عن شعوره بالتفاؤل تجاه فوز فريقه بالكلاسيكو أمام غريمه ريال مدريد.

يستعد برشلونة لمواجهة ريال مساء اليوم، الأربعاء، في إطار نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، والمقام في المملكة العربية السعودية.

وتحدث لابورتا في مقابلة صحفية، عن رؤيته لهذه المباراة، مشيرًا إلى قوة الشباب التي يمتلكها فريقه.

وقال لابورتا:"إنها المرة الأولى التي يقام فيها الكلاسيكو خارج إسبانيا، وجئنا إلى هنا بإرادة النصر بعد التعافي من العديد من الإصابات"

وأضاف:"اليوم سنتمكن من الاعتماد على لاعبين لم نكن قادرين على إشراكهم حتى الآن، لذلك هناك هائلة من التفاؤل بقوة الشباب الموهوب لدينا".

وأما عن صفقة فيران توريس:"وجوده سيزيد من قوة فريقنا وسيجعله أكثر تنافسية، الآن لدينا رصيد مهم للغاية من الرغبة في الفوز بالمباراة بفضل الشباب".

يذكر أن برشلونة يلعب الليلة ضد ريال مدريد، بينما يواجه أتلتيكو مدريد أتلتيك بيلباو غدًا الخميس، وتقام المباراة النهائية لتحديد الحاصل على لقب السوبر الإسباني بين الفائز من المواجهتين يوم الأحد القادم 16 يناير الجاري.

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