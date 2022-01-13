لابورتا للاعبي برشلونة بعد خسارة الكلاسيكو: فخور بكم، نحن على الطريق الصحيح!

عبّر رئيس برشلونة، جوان لابورتا، عن فخره واعتزازه بالمباراة الي قدمها ناديه أمام ريال مدريد في السوبر الإسباني، وطالب اللاعبين بمواصلة الأداء بنفس المنوال في الفترة المقبلة.

وخسر برشلونة بصعوبة من ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدفين في نصف نهائي السوبر، بالمباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

ورغم الهزيمة لكن برشلونة أظهر روحًا كبيرة وتطورًا واضحًا على مستوى الأداء الفني، ليستغل لابورتا ذلك ويُحيي النجوم الكتلان الشباب ويحثهم على الاستمرار هكذا.

ماذا قال لابورتا للاعبي برشلونة بعد الكلاسيكو؟

وتواجد لابورتا في غرف خلع الملابس بعد المباراة ووجه كلمة لجميع لاعبي برشلونة بدأها قائلًا "نحن فخورون بأن نكون من برشلونة أكثر من أي وقت مضى".

كما أضاف "الرسائل التي تأتي لنا والمباراة التي قدمناها أظهرنا بها وجهنا الحقيقي والفخر والقدرة على تخطي كل الحدود، لقد كنا شجعانًا اليوم".

وتابع "إنه فخر لنا ما فعلناه اليوم، بصفتي رئيسًا لبرشلونة فكل الكتالونيين فخورون بكونهم مشجعي برشلونة بفضلكم".

وأتم "هذا هو الطريق، الآن نحن بحاجة فقط إلى البدء في الفوز ولكن أنا متأكد من أن هذا هو الطريق الصحيح وأن الانتصارات قادمة".

ماذا ينتظر برشلونة في الفترة المقبلة؟

بعد الخروج من كأس السوبر، عادت بعثة برشلونة إلى كتالونيا للاستعداد لمواجهة صعبة في الأسبوع المقبل أمام أتلتيك بيلباو بكأس ملك إسبانيا.

ويحتل برشلونة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، وبفارق نقطة واحدة عن المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وعلى الصعيد الأوروبي، يضرب البرسا موعدًا صعبًا مع نابولي بملحق دور الـ16 من اليوروبا ليج بمنتصف شهر فبراير.

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