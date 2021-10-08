لابورتا: كومان يستحق الثقة وتمنيت أن يطلب ميسي اللعب بالمجان !

الدوري الإسباني كان سيسمح وقتها باستمرار النجم الأرجنتيني

كشف جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن تمنيه طلب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اللعب للفريق بالمجان قبل رحيله إلى باريس سان جيرمان.

ميسي وافق على تجديد عقده مع برشلونة في الصيف، ولكن الأزمة المالية منعت النادي الكتالوني من تسجيله ليقرر الرحيل إلى الدوري الفرنسي.

لابورتا تحدث في حوار مطول مع شبكة "RAC1" ليتطرق إلى العديد من الأمور، أهمها كواليس رحيل ميسي ومنح الثقة للمدرب رونالد كومان.

كيف تحدث عن كومان؟

لابورتا قال عن مستقبل كومان والاستعانة بديكو نجم الفريق السابق:"كان من المهم بالنسبة لنا أن نمنحه هامشًا من الثقة، أما ديكو فهو يعمل لبرشلونة ويعتني بالسوق البرازيلي والبرتغالي".

تجديد سيرجي روبيرتو:"نحن نعيد هيكلة عقده، تم تخفيض الراتب بالفعل ولم يتم الاتفاق بشكل نهائي على كافة البنود، نحن في انتظار موافقة كل الأطراف".

إبداء رأيه الفني في خطة كومان:"فهمت خطته وأسلوبه، حدث لي الأمر مع فرانك ريكارد وكذلك جوارديولا، أريد أن يحدث أيضًا مع كومان، لقد أبديت رأيي وقد دحضه بجوانب فنية فهمتها".

التعاقد مع تشافي:"كومان هو مدربنا الآن، أتحدث مع تشافي كثيرًا لأننا أصدقاء ونفس الأمر بالنسبة لبيب".

وأضاف:"نحن لدينا كومان وفخورون بوجوده كمدرب لنا، علينا أن نمنحه هامش الثقة لتغيير الوضع الرياضي، هو يستحق هذه الثقة وأعتقد أنه القرار الأفضل".

وأوضح:"القرار كان باستمراره، عندما لا تسير الأمور بالطريقة التي لا تريدها تشعر بالإحباط، نفس الأمر بالنسبة لكومان، وبعد الاستماع إلى الأشخاص الذين أثق بهم توصلت إلى استنتاج مفاده أنه يجب أن أتصرف مثلما فعلت مع ريكارد".

وتابع:"سألته عما إذا كان يثق بالفريق وقال لي نعم، وأنه عليه استعادة المصابين، حيث أظهر رغبة قوية في الاستمرار بأي ثمن لإظهار أن هذا الفريق يستطيع المنافسة".

ماذا عن رحيل ميسي؟

رئيس برشلونة تطرق إلى هذا الملف قائلًا:"مع ميسي أنا لا أغضب لأنني أقدر موقفه، هناك خيبة أمل من كلا الجانبين لأنه أراد البقاء، وبالنسبة لي أحب الحفاظ على ذكريات ميسي معنا كما هي".

واستكمل:"كل شيء يشير إلى أنه تلقى عرضًا من باريس سان جيرمان، وكان عرضًا قويًا للغاية، ولا أفكر في العودة إلى الوراء الآن لأنني أبذل قصارى جهدي لبرشلونة".

وأوضح:"برشلونة فوق كل لاعب، ولكني كنت أتمنى أن يقول ميسي في اللحظة الأخيرة إنه سيلعب مجانًا، الدوري الإسباني كان سيتقبل ذلك لكننا لا يمكن أن نطلب ذلك من لاعب بمستواه".

وقال لابورتا:"لقد فكرت في الأمر لأنني أعرفه جيدًا، صعد معي إلى الفريق الأول وساعدت عائلته كثيرًا، كان يعلم أنه عندما تعود الأمور إلى المسار الصحيح اقتصاديًا سيكون الأمر مناسبًا له وسندفع بعض الأموال كما هو متفق عليه".

وعن عملية "CVC" للحفاظ على ميسي:"لا يمكن لبرشلونة الالتزام بعملية لم يتم دراستها جيدًا، هي صفقة جيدة للعديد من الفرق في الدوري ولكننا لسنا بحاجة إلى المزيد من الديون الآن".

تكريم ميسي:"أود أن أشيد به كثيرًا، سنكون سعداء لو قمنا بذلك في الوقت المناسب، وسنرى كيفية تكريمه حسب الضرورة".

ماذا عن الملعب الجديد؟

لابورتا قال في تصريحاته:"المدينة سيكون له تأثير أكبر بعدما أصبحنا مرجعًا عالميًا للترفيه والتسلية، المستوى الثالث من الملعب سيتسع 110 ألف متفرج، مما يتلائم مع صناديق كبار الشخصيات والضيافة".

وتابع:"كامب نو الجديد هو نسخة مختلفة من مشروع بارتوميو، لن يختلف كثيرًا في الجمالية ولكن سيتم الاستفادة منه بأقصى صورة ممكنة من خلال بعض التحسينات لأن المشروع السابق عفا عليه الزمن، وأصبت بالقشعريرة عندما قدموه لي".

واستكمل عن القرض الذي سيحصل عليه النادي من أجل هذا المشروع:"من الضروري أن يكون للنادي قابلية للاستمرار للحاضر والمستقبل، وذلك سيحدث من خلال ملعب ومساحة أكبر لتوليد الكثير من الدخل، وسيكون الشركاء فخورين بهذا المشروع والتأثير الذي سيحدثه".

ملف التعاقد مع نيمار

لابورتا قال خلال حديثه إنه حاول التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، ولكن الخطة فشلت في النهاية.

وقال رئيس برشلونة:"لم يكن لدينا المعلومات الكاملة والأرقام اللازمة لإتمام الصفقة، واعتقدنا أن لدينا هامشًا للحصول على خدماته".

وأضاف:"حاولنا ولكن ما أخبرونا به لم يكن صحيحًا، أقنعوه بعدها بالتجديد لباريس، تواجده معنا كان من الممكن أن يدر الكثير من الدخل ولكن الصفقة لم تنجح".

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