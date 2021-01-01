لابورتا، فونت، أم فريشيا .. تعرف على المرشحين لرئاسة برشلونة خلف بارتوميو

انتخابات برشلونة يوم الأحد المقبل ويتنافس عليها فونت ولابورتا وفريشيا.. فما هي أفكار كل مرشح؟

تُقام انتخابات برشلونة 2021 يوم الأحد المقبل، 7 مارس، لتمهد فترة جديدة للنادي الكتالوني بعد استقالة جوسيب ماريا بارتوميو في نوفمبر الماضي بعد نجاح حملة حجب الثقة.

وكان من المقرر إقامة الانتخابات في يناير الماضي ولكن بسبب الموجة الثانية من جائحة كورونا وصعوبة تواجد الأعضاء في ملعب "كامب نو" تم التأجيل إلى مارس، وفتح الباب للتصويت عبر البريد كما جرى في الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

ويتنافس على مقعد الرئيس كلًا من جوان لابورتا، فيكتور فونت وتوني فريشيا، ولكل منهم برنامج للإصلاح الاقتصادي وكذلك إعادة النادي إلى القمة الرياضية كما حدث في السنوات الماضية.

ونستعرض في السطور المقبلة نبذة عن كل مرشح لرئاسة برشلونة ليكون خليفة جوسيب ماريا بارتوميو.

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من هو جوان لابورتا؟

جوان لابورتا هو رئيس برشلونة الأسبق بين 2003 حتى 2010 والذي أعاد الفريق إلى الواجهة والفوز بدوري أبطال أوروبا في 2006 بعد 14 عامًا، ثم ساهم في بناء الجيل الذهبي في 2008 بقيادة بيب جوارديولا.

لابورتا رحل عن برشلونة في 2010 وتولى ساندرو روسيل مقعد الرئاسة، ليحاول من جديد الدخول في انتخابات 2015 لكنّه لم ينجح وذلك بسبب تخوف الأعضاء من تدهور الوضع الاقتصادي تمامًا كما حدث قبل رحيله.

ويعد لابورتا هو المرشح الأقرب للفوز وصاحب أكبر عدد من التوقيعات للدخول في الانتخابات الحالية، كما أنّ تاريخه وخبرته وفريق عمله يمنحوه الثقة المطلوبة للعودة لمنصب الرئيس.

ما هو مشروع لابورتا لقيادة برشلونة؟

يعتمد لابورتا بشكل كبير على عدد من أساطير النادي وعلى رأسهم فيكتور فالديز وصامويل إيتو، كما ارتبط كارليس بويول بالانضمام له، بجانب المدير الرياضي السابق لفالنسيا ماتيو أليماني.

كما ارتبط أيضًا جوردي كرويف ومارك أوفرمارس وغيرهم بالعمل معه في الفريق.

يخطط لابورتا إلى بيع سندات من النادي بشرط ألا تزيد على 49% وذلك بهدف حل مباشر للأزمة الاقتصادية، إلا أنّ هذا الأمر يحمل بعض الخطورة، إذ أنّه في حال فشل برشلونة في تصحيح الأمور فقد يخسر جزء كبير من أسهم النادي لصالح المستثمرين وقد تكون خطوة لتحويل البلوجرانا إلى نادٍ مملوك وليس ملكًا لأعضائه.

لابورتا يؤمن بتطوير لا ماسيا والاستعانة بمدربين قادرين على إعادة هوية الفريق، مستعينًا بذلك بالخبرات التي يمتلكها في فريق العمل وكذلك نجاحه السابق في 2003.

وسوف يمنح لابورتا فرصة لكومان لإثبات نفسه حتى نهاية الموسم الجاري قبل تقرير مصيره.

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من هو فيكتور فونت؟

فيكتور فونت هو رجل أعمال شاب، ويمتلك خطة طموحة لمحاولة إعادة بناء برشلونة، كما سبق وحاول الترشح في انتخابات 2015 لكنّه لم يجمع التوقيعات الكافية.

فونت يمتلك موقع رسمي بعنوان sialfutur، ومعناه "نعم للمستقبل" والذي يطرح فيه أفكاره وتطلعاته لبرشلونة، وكذلك يستغله لتنظيم مقابلات أسبوعية عبر تطبيق Zoom للتواصل مع جماهير النادي الكتالوني والاستماع إلى أفكارهم.

وارتبط فونت كثيرًا بتشافي هيرنانديز، أسطورة برشلونة ومدرب السد القطري، حتى أنّ البعض يشير إلى أنّ المشروع الرياضي للفريق جاء بعد تشاور بين الثنائي، وأنّ رفض تشافي لتدريب البلوجرانا في 2020 بسبب اتفاقه مع فيكتور.

ما هو مشروع فونت لإدارة برشلونة؟

يؤمن فونت بضرورة دراسة الوضع الاقتصادي الحالي لمعرفة جوانب القصور، مع التركيز على دخول برشلونة لعالم الإنترنت بشكل كبير واستخدام اسم النادي لإنشاء موقع خاص باشتراك شهري لعرض مباريات وفعاليات النادي.

يهتم فونت أيضًا بتطوير لا ماسيا ويرى أنّ الاستفادة من لاعبين الأكاديمية قد يعود على برشلونة بالنفع أكثر من شراء صفقات باهظة التكاليف، كما يرغب في تقليل مصروفات النادي لحل الأزمات الاقتصادية والتركيز على المشروع الرياضي.

ويقود تشافي مشروعه الرياضي وكذلك جوردي كرويف، كما أنّه أكد منح فرصة لرونالد كومان ليثبت إمكانياته، موضحًا عدم وجود خطة لإقالته.

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من هو توني فريشيا؟

توني فريشيا ليس غريبًا على العمل الإداري في برشلونة، فقد كان عضوًا في إدارة لابورتا في 2003 حتى 2005 قبل أن يقدم استقالته.

عاد بعدها للعمل مع ساندرو روسيل في منصب المتحدث الرسمي وذلك حتى 2014، ثم التحق بعدها للعمل مع إدارة بارتوميو بعد استقالة روسيل وذلك حتى يونيو 2015، شارك في انتخابات 2015 ولكنّه حل في المركز الأخير.

ما هو مشروع فريشيا لإدارة برشلونة؟

أعلن فريشيا أنّ خزانة برشلونة سوف تنتعش بمبلغ 250 مليون يورو من مجموعة "بارسا كوربريت" والتي سوف يتم استخدامها لحل الأزمات الاقتصادية والدخول في سوق الانتقالات المقبلة.

فريشيا يؤمن بضرورة السير على خطى روسيل وتوفير النفقات وخفض المصروفات، كما طالب اللاعبين بالموافقة على خفض الرواتب بصورة دائمة وعلى رأسهم ليونيل ميسي.

وأكد فريشيا استمرار كومان لنهاية عقده حتى 2022 وقد يحصل على فرصة للاستمرار حال نجح في حصد الألقاب مع الفريق بعد توفير الصفقات اللازمة في الصيف المقبل.

ما يُشعر البعض بالقلق من فريشيا أنّه يحمل نفس أفكار ساندرو روسيل والتي أدت لاستقالة الأخير في 2014 وهو ما يعد أحد أسباب تذبذب الوضع في النادي خلال هذه الفترة.

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