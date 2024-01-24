لابورتا: ريال مدريد اختطف تقنية الفيديو وأفسدها!

أحداث مباراة ريال مدريد وألميريا مازالت تُثير ردود فعل غاضبة في برشلونة

مازال جوان لابورتا رئيس برشلونة يُطلق التصريحات الغاضبة بشأن أحداث مباراة ألميريا مع ريال مدريد الأخيرة في الدوري الإسباني، والتي شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا.

اللقاء حسمه الملكي لصالحه 3-2 بعدما كان متأخرًا بهدفين نظيفين، وقد تدخل حكم الفيديو وألغى هدفًا ثالثًا لألميريا كان سيجعل النتيجة 3-0، قبل أن يُمرر هدف فيني جونيور الحاسم للريال والذي رفضه مدرب ولاعبو المنافس.

لابورتا تحدث لصحيفة موندو ديبورتيفو واصفًا ما يُمارسه الريال من ضغوطات على الحكام بأنها اختطاف وإفساد لتقنية الفيديو التي كان من المفترض أن تكون أداة مساعدة للحكام على حد قوله.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف "برشلونة يتحسن بالفعل خاصة بعد بدء عودة اللاعبين المصابين، نحن نتحسن ونريد البقاء في قلب المنافسة على الدوري الإسباني وهذا يعني أننا بالتأكيد ننتظر تعثر المنافسين لسد الفجوة بيننا، يوم الأحد كان من الممكن أن يحدث ذلك لولا حكام الفيديو الذين تدخلوا في عديد القرارات وكان لهم قرارًا مخالفًا لقرارات الحكم، المباراة في بيرنابيو تم تحكيمها بواسطة حكم الفيديو".

تابع "تقنية الفيديو أداء من المفترض أن تُساعد الحكام لكنها تحولت إلى مشكلة بسبب سوء استخدامها، أقول ذلك ولا أحب لعب دور الضحية ولكنه التزام منا بالعدالة والروح الرياضية، مهمة الحكام هي الأصعب في كرة القدم خاصة بعد إحراز الأهداف، كان مفترض أن تُساعد تقنية الفيديو الحكام وتُوضح ما حدث لكن تم اختطافها وإفسادها بسبب الضغوطات التي يمارسها خصمنا بشكل متواصل، تلك الضغوطات نُفذت منذ فترة طويلة وقد بدأت تأتي بثمارها، إذ نرى أن كل القرارات لصالح هذا الفريق".

الرئيس أكد خلال تصريحاته أنهم كانوا ينظرون لتلك الجولة بأنها مفتاح العودة للمنافسة على الصدارة، إذ كان هدفهم الفوز على ريال بيتيس مع توقعهم تعثر ريال مدريد أمام ألميريا وهو ما كاد أن يحدث لولا تدخل حكام الفيديو على حد قوله.