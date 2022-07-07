لابورتا ردًا على إفلاس برشلونة: هذا الحديث لا يجب أن يخرج من بايرن ميونخ!

رئيس برشلونة يصر على أن ناديه قادر على التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي.

أوضح جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني عن كيفية سير مفاوضات التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني.

كما رد لابورتا أيضًا على الأخبار التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، عن تخوف إدارة بايرن ميونخ من عدم قدرة برشلونة على تسديد قيمة الصفقة على المدى الطويل.

ولا تثق إدارة بايرن ميونخ في إمكانية أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية في برشلونة، ويرى النادي البافاري أن "البلوجرانا" قد يفلس قريبًا.

ماذا قال لابورتا؟

رئيس برشلونة رد على هذه التقارير خلال مؤتمر تقديم الدنماركي أندرياس كريستنسن ظهر الخميس، حيث قال: "لا أصدق تلك التصريحات، أظن أنها كانت مزحة".

وأضاف: "مثل هذا الحديث لا يخرج من بايرن ميونخ، برشلونة سيكون عمره 125 عامًا، وهناك عدد قليل من الأندية التي لديها تاريخ مثل تاريخنا".

وتابع: "نحن نحترم بايرن ميونخ، ويعرفون أننا قدمنا لهم عرضًا من أجل ليفاندوفسكي وننتظر الرد، سنرى ما إذا كان إيجابيا، نحن نقدر جهود اللاعب".

ما هي التعاقدات التي سيبرمها برشلونة؟

وتطرق لابورتا للحديث عن التوقيعات التي يسعى برشلونة إلى القيام بها خلال ما تبقى من فترة الانتقالات الصيفية.

وقال رئيس برشلونة: "لن أتحدث عن أسماء محددة، حتى نقوم بتفعيل الرافعة الاقتصادية الثانية لن نضم المزيد من اللاعبين، هذه هي القاعدة العامة، لكن قد يكون هناك استثناء".

واختتم لابورتا تصريحاته متحدثًا عن الوضع الاقتصادي لبرشلونة قائلًا: "عادت مصداقية النادي، عاد برشلونة إلى المصداقية مرة أخرى، كل عملية فيها درجة من الصعوبة بسبب الوضع الاقتصادي الموروث، نحن في عملية سداد الديون والاستثمار لجعل برشلونة أكثر تنافسية".

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