لابورتا : ديمبيلي أفضل من مبابي ونرحب بعودة ميسي

كشف جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن عدم ممانعته لفكرة عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف النادي مرة أخرى.

ميسي حصل مؤخرًا على الكرة الذهبية السابعة في تاريخه، على مستواه مع برشلونة الموسم الماضي قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

لابورتا تحدث لبرنامج "Els Matins" على قناة "TV3" عن علاقته بميسي ورأيه في رحيله عن النادي.

وقال لابورتا:"لم نستطع التحدث في باريس، لكنه يستحق الكرة الذهبية ونالها وهو يقضي نصف عام في برشلونة".

وعن سؤاله عن لعب ميسي بالمجان مقابل البقاء بالنادي:"لا أعرف ما إذا كان ذلك ممكنًا بسبب مشكلة الراتب، لكني لم أطلب منه اللعب بالمجان لأنه اللاعب الأفضل في العالم".

وتابع:"يجب أن يأتي الأمر منه وليس مني عندما يتعلق الموضوع باللعب بالمجان من أجل البقاء".

وأما عن فكرة عودته:"النادي يجب أن تكون لديه علاقة جيدة مع أفضل لاعب في تاريخه، فعلنا ما بوسعنا وأحترم موقفه، لو أراد العودة كسكرتير فني مثلما قال، فمن الجيد دائمًا رؤية الذي ساهموا بالنادي يعودون مرة أخرى مثل تشافي وبيب جوارديولا".

وبالنسبة لموقف عثمان ديمبيلي من البقاء:"هو يريد البقاء وأنا أعرف ذلك، لدينا علاقة جيدة جدًا معه ونريد استمراره، الموقف يتطلب بعص المفاوضات".

وأوضح:"الممثلون يريدون الأفضل للاعبهم وأحيانًا أحاول إقناعهم بأن أفضل شيء ليس المال فقط وآمل أن يبقي لأنني من محبي ديمبيلي وبالنسبة لي هو أفضل من مبابي".

وفي نهاية حديثه رفض لابورتا التعليق بالتحديد على موقفه من التعاقد مع فيران توريس لاعب مانشستر سيتي، مؤكدًا أنه مثل لاعبين كثيرين يتابعهم النادي.

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