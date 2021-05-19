المؤشرات مستمرة حول رحيل كومان

يؤمن جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن الدورة الحالية للفريق قد انتهت وحان وقت إعادة الهيكلة.

برشلونة نجح في تحقيق لقب كأس ملك إسبانيا هذا الموسم، لكنه فشل في الحصول على الدوري بسبب النتائج السيئة الفترة الأخيرة.

العديد من التكهنات أثيرت مؤخرًا حول مصير المدرب رونالد كومان، بعد تراجع مستوى برشلونة، وسط جدل مستمر حول خليفته.

ماذا قال لابورتا؟

تحدث رئيس برشلونة في تصريحات خلال حفل "Festa de L'Esport Català":"لقد انتهت الدورة الحالية ونحن ندخل في عملية التجديد".

وأضاف:"قلت إنه في نهاية الموسم سنقوم بإجراء تقييمات بناء على نتائج الفريق، لقد فزنا بالكأس ونحن فخورون بذلك، لكننا خرجنا مبكرًا من دوري أبطال أوروبا وخسرنا الدوري طريقة غير مفهومة".

وتابع:"سيتم اتخاذ قرارات لبناء فريق أكثر تنافسية العام المقبل للفوز بالبطولات، هناك بعض التجديدات المتوقعة وهذا ما سنفعله".

كيف يبدو مصير كومان مع برشلونة؟

العديد من الصحف أكدت أن المدرب الهولندي على أعتاب الرحيل عن النادي الكتالوني بسبب خسارة لقب الدوري.

الفريق يلعب في الجولة الأخيرة من الليجا ضد إيبار يوم السبت القادم، وربما تكون المباراة الأخيرة لكومان مع برشلونة.

الجدل مستمر كذلك حول خليفة كومان في النادي، بوجود ترشيحات تؤكد عودة أسطورة الفريق تشافي هيرنانديز الذي يعمل حاليًا مع السد القطري.

ما هي الصفقات المحتملة لبرشلونة في الصيف؟

الوضع الحالي يشير إلى اقتراب المدافع الشاب إريك جارسيا من الانتقال إلى صفوف برشلونة في صفقة انتقال حر من مانشستر سيتي.

ممفيس ديباي كذلك لم يجدد عقده مع ليون، وهناك أنباء حول انتقاله للفريق الكتالوني بنفس الطريقة بالمجان.

صفقة مجانية أخرى على أعتاب برشلونة، عن طريق المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم سيتي الذي قرر الرحيل عن النادي الإنجليزي.

الأمور لا تزال غير واضحة حتى الآن بخصوص جورجينيو فاينالدوم لاعب وسط ليفربول، سواء بالانتقال لبرشلونة أو أي فريق آخر.

اقرأ أيضًا ..