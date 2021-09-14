لابورتا : أشعر بثقة كومان أمام بايرن ميونخ وأحترم ما قاله تيباس عن ميسي

رئيس برشلونة يتحدث عن الفريق قبل مواجهة البافاري في دوري الأبطال

أعرب جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن سعادته بالعمل مع المدرب الهولندي رونالد كومان، قبل مواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يستعد لافتتاح مشواره في دور المجموعات لدوري الأبطال، بمواجهة الفريق البافاري على ملعب كامب نو، مساء اليوم، الثلاثاء بالمرحلة الأولى.

لابورتا تحدث لوسائل الإعلام، عن تفاصيل علاقته بكومان، وسط أنباء دخول النادي في مفاوضات مع الهولندي لتجديد عقده.

ماذا قال لابورتا عن كومان؟

رئيس برشلونة قال في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية:"لقد ذهبت لمشاهدة التدريب قبل مباراة بايرن وألقيت التحية على كومان وشجعته".

وأضاف:"لدينا مباراة صعبة ضد فريق عظيم، لكني رأيته واثقًا، لأنه مدرب عظيم من الناحية التنافسية، ويتمتع بثقة كبيرة رغم غياب بعض اللاعبين".

وتابع:"لدي كل الثقة به وأعطيه دعمي الكامل، وهو يحظى باحترامي الكبير في كل المواقف".

كيف تحدث عن إمكانية إقالته؟

وأما عن إمكانية إقالته في حالة الخسارة من بايرن رد الرئيس بإيجاز:"لا، لن يحدث ذلك".

واستكمل:"أتمنى له حظًا سعيدًا لأننا في نفس القارب ولدينا نفس الأهداف ونشارك في النموذج الذي نحاول أو نبنيه، لا يوجد نوع من الاختلاف يتجاوز آرائنا حول موضوع معين".

سئل لابورتا عما إذا كان قد تحدث مع خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني في الساعات الأخيرة بسبب إصراره على عدم مغادرة ليونيل ميسي برشلونة لأسباب مالية ، فأجاب رئيس النادي الكتالوني: "لقد تحدثت معه عبر الرسائل، لديه رؤية مختلفة عن رؤيتي، لديه موقف أحترمه، لكنني لا أشاركه فيه ".