لابد أن يرحل أحدهما عن ليفربول؟ .. هل صلاح أفضل حالًا دون ماني؟

متى تنتهي أزمات الثنائي محمد صلاح وساديو ماني المتكررة في صفوف ليفربول؟

مشهد رقم 1: حصل صلاح على ركلة جزاء ضد مانشستر يونايتد في كأس الأبطال فطلب صلاح تسديدها فرفض ماني وأخذها ميلنر ومنحها للسنغالي وحدثت مشادة بين الثنائي.

مشهد رقم 2: غادر ماني ملعب مباراة بيرنلي في الموسم الماضي غاضبًا بعد رفض محمد صلاح التمرير له في أكثر من مناسبة.

مشهد رقم 3: محمد صلاح يشير لساديو ماني بالصمت بعد أن سجل ركلة جزاء حصل عليها السنغالي ضد مانشستر سيتي قبل حوالي ثلاثة أسابيع.

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مشهد رقم 4: صلاح يخرج من أرض الملعب غاضبًا لأن التوقيت لا يزال مبكرًا والنتيجة تشير لتقدم ليفربول بهدف نظيف والبديل هو ساديو ماني في مواجهة برايتون.

وما بين كل مشهد من تلك المشاهد غيرها من اللقطات واللحظات الغاضبة بين صلاح وماني، داخل أو خارج الملعب، فالمصري لم يحضر حفل تتويج زميله بالكرة الذهبية الإفريقية والذي أقيم في بلده، وفسر البعض هذه اللقطة بوجود خلافات بينهما.

الأمر تعدى ذلك لمواقع التواصل الاجتماعي فبدأت الجماهير تأخذ صف هذا اللاعب أو ذاك في عدة مناسبات، وكأنهم نسيوا أنهما ينتميان لنفس الفريق.

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رحيل صلاح؟

لا شك أن رحيل صلاح سيكون الخيار الأفضل بالنسبة لماني، فالنجم السنغالي غير مركزه منذ اليوم الأول الذي وصل فيه نظيره المصري لليفربول.

كما فقد مكانه كالهداف الأول للفريق، والنجم الأبرز في خط الهجوم بعد الموسم الأول الاستثنائي لنجم تشيلسي وروما السابق.

لكن بالنظر للأرقام فماني له الكثير من الأهداف التي سجلها بعد صناعة من محمد صلاح، لذلك وجود المصري في الملعب يعد من أسباب تألق ماني.

النجم السنغالي سجل 11 هدفًا بصناعة مباشرة من محمد صلاح في السنوات التي شهدت وجودهما معًا في صفوف ليفربول، تتضمن ركلات الجزاء التي حصل عليها المصري وسجلها ماني.

هل صلاح أفضل حالًا دون ماني؟

لو رحل ساديو ماني عن صفوف ليفربول فكيف سيكون وضع محمد صلاح مع النادي؟ سؤال يستحق التفكير به بعد أن سألنا نفس السؤال عن النجم السنغالي.

ماني كان متواجدًا في صفوف ليفربول منذ اليوم الأول لمحمد صلاح وقدم له التنازلات بالفعل، لكن هل هذا يعني أن تألق المصري السبب الوحيد فيه هو زميله ساديو؟

ليس بالضرورة أن يكون وجود ماني في أرض الملعب شرط لتألق محمد صلاح، لكن الأرقام تقول أن المصري يستفيد من وجود السنغالي في الملعب أكثر مما يستفيد ساديو من وجود محمد.

سجل صلاح 13 هدفًا بقميص ليفربول خلال السنوات الماضية بصناعة مباشرة من ساديو ماني أو من ركلات جزاء حصل عليها بنفسه.

هذه الأرقام تبدو قليلة نوعًا ما، لكنها في الواقع طبيعية، وهي الأعلى بين كل نجوم ليفربول، حتى فيرمينو الممول الأساسي لأهداف محمد صلاح وأندي روبرتسون الظهير الأيسر الذي يعكس له الكثير من الكرات العرضية والطويلة.

الأرقام لا يمكنها أن تكذب

صلاح يحتاج لوجود ماني في أرض الملعب، إن لم يكن ذلك بسبب صناعته للأهداف له، سيكون للتمريرات التي يستمر في منحها له.

على سبيل المثال في آخر مباراة شهدت وجود الثنائي في الملعب لمدة 90 دقيقة ضد مانشستر سيتي لعب ماني 16 تمريرة طوال المواجهة، منهم أربعة لصلاح.

في المقابل لا يتلقى ماني نفس الكم أو الجودة من التمريرات من قبل محمد صلاح، ففي نفس المواجهة تلقى ساديو تمريرة وحيدة من النجم المصري من أصل 17 تمريرة صحيحة له.

*خريطة التمريرات بين النجوم في مباراة مانشستر سيتي وليفربول الأخيرة*

اختار محمد صلاح من قائمة "اختر ممرر" ثم اختار ساديو ماني من قائمة "اختر متلق التمريرة" ثم أعكس العملية للاطلاع على نوعية التمريرات بين اللاعبين.

حتى لو استبعدنا أهمية وجود ماني في الملعب من أجل تقديم الكرات لصلاح، ففقط وجود السنغالي داخل المستطيل الأخضر يمنح صلاح أريحية إضافية أمام المرمى بفضل تقسيم الخصم للرقابة بينه وبين ساديو.

سيكون على الثنائي التأقلم على التواجد سويًا داخل الملعب من جديد بطريقة ما، وسيكون على أحدهما التنازل عن كونه النجم الأول والقبول بدور السنيد، فهل يقبل به ماني للمزيد من الأعوام أم يبحث عن التألق بعيدًا عن ليفربول؟