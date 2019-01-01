لؤي ناظر يجيب - هل فتح خط مفاوضات مع كهربا والأنصاري والسهلاوي؟

الاتحاد فتح ملف التعاقدات جهزها للإدارة الجديدة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف لؤي ناظر؛ رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، كواليس الإعداد للتعاقدات الجديدة في الميركاتو الصيفي المقبل، مؤكدًا أنه تم إعداد ملف كامل بالاتفاق مع التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني للفريق.

صفقات العميد الجديدة حاطتها عديد من الشائعات، جاء على رأسها العزم على عودة المصري محمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب الزمالك، والكويتي فهد الأنصاري؛ لاعب الفيصلي السعودي، مرة أخرى إلى صفوف الفريق، مع ضم محمد السهلاوي؛ لاعب النصر السابق، في صفقة انتقال حر.

وقال ناظر، في تصريحات نقلتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية: "التعاقد مع المحترفين الأجانب الجدد سيكون مسؤولية الإدارة الجديدة، نحن جهزنا ملف بالتنسيق مع سييرا باختيار ثلاثة لاعبين في كل مركز، لتسليمه لها إن رغبت في التوقيع معهم".

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وأضاف: "ما ذُكر عن مفاوضاتنا مع كهربا والأنصاري والسهلاي غير صحيح بالمرة، لم نتفاوض مع هؤلاء اللاعبين أو أي محترف سابق ارتدى قميص العميد في الفترة الماضية".

رئيس الاتحاد اختتم: "مفاوضاتنا حاليًا مستمرة مع المحترفين المحليين، والقرار النهائي للإدارة الجديدة، إما أن تجعلني أُكمل المفاوضات معهم أو هم يتكفلون بالمفاوضات".

يذكر أن الاتحاد يبحث تدعيم صفوفه بصفقات أجنبية مميزة، لتجنب البداية السيئة كما حدث الموسم المنقضي، حيث ظل طوال الموسم يصارع الهبوط، قبل أن يفلت بالجولة قبل الأخيرة.

واختتم النمور الموسم محتلين المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، جمعوها من الفوز في تسع مباريات والتعادل في سبع وخسارة 14 آخرين.