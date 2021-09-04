لأول مرة منذ سنوات .. برشلونة يغيب عن السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين!

تعبير عما يمر به البرسا ربما..

للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، سيخوض منتخبا البرازيل والأرجنتين مباراة السوبر كلاسيكو بدون وجود أي لاعب من برشلونة، الذي لطالما كان للاعبيه إسهامات ضخمة في هذه القمة الكبيرة.

ومن المقرر أن تلتقي الأرجنتين مع البرازيل في جولة جديدة من تصفيات كأس العالم 2022 يوم الأحد المقبل بمدينة ساو باولو، في غياب تام للاعبي البرسا عن هذا اللقاء.

السنوات الماضية لطالما شهدت تواجد ممثلي النادي الكتالوني، إلا أن هذه المباراة لن يلعب خلالها حتى فيليبي كوتينيو مع البرازيل بعد عدم استدعائه لهذا التوقف الدولي بسبب الغياب الطويل عن الملاعب.

كان دائمًا وأبدًا ليونيل ميسي ونيمار هما الممثلان الأبرز للبرسا في السوبر كلاسيكو، لكن الآن رحل البرغوث ومن قبله البرازيلي باتجاه باريس سان جيرمان.

العلاقة وطيدة للغاية بين برشلونة وقطبي أمريكا اللاتينية عبر التاريخ، فمثّل البلوجرانا رونالدو ودييجو آرماندو مارادونا وروماريو وريفالدو وخوان ريكلمي وغيرهم من الأساطير وصولًا لنيمار وميسي.

ما هو تاريخ المواجهات المباشرة بين الأرجنتين والبرازيل؟

لكن في تعبير عن الحالة السيئة التي وصل لها الكتلان في آخر السنوات، لا يوجد نجوم من بلاد السامبا أو التانجو في كامب نو.

أما ريال مدريد فسيكون حاضرًا في هذا السوبر كلاسيكو من خلال منتخب البرازيل بتواجد فينيسيوس جونيور وكاسيميرو ورودريجو.

ويحتل منتخب البرازيل صدارة التصفيات بسبعة انتصارات في سبع مباريات، بينما يأتي المنتخب الأرجنتيني المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

وتحمل المباراة طابعًا ثأريًا استثنائيًا للبرازيل بعد أن شهدت آخر مواجهة مع الأرجنتين على أراضي السامبا خسارة لقب كوبا أمريكا لصالح التانجو منذ شهرين في النهائي بملعب الماركانا.