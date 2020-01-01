للمرة الأولى في التاريخ .. رقم جديد لميسي أمام مايوركا

ليونيل ميسي يستمر في كتابة التاريخ بالدوري الإسباني بعد ما قدمه من مستويات أمام نظيره ريال مايوركا مساء الأمس.

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة رقمًا قياسيًا جديدًا خلال مباراة فريقه بالأمس أمام نظيره ريال مايوركا، ضمن لقاءات الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني.

جاء بعدما نجح النجم الأرجنتيني في التسجيل بالدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، وبعد أن صنع الهدف الثاني والثالث لمارتين برايثوايت وجوردي ألبا على التوالي.

رقم ميسي جاء بتسجيله للهدف رقم 20 له هذا الموسم في الدوري الإسباني، للموسم الـ 12 على التوالي، وهو ما لم يصل له أي لاعب آخر حتى من أساطير الليجا.

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Messi has become the first player to score 20+ goals in 12 straight seasons 🙌 ⚽#MallorcaBarca pic.twitter.com/rBWNTuiP9h — Goal (@goal) June 13, 2020

أداء ميسي المذهل أمام مايوركا وضعه في مكانة متميزة، حيث ابتعد بصدارة الهدافين بعد وصوله للهدف رقم 20، كما نجح في الابتعاد بصدارة صانعي الأهداف بعدما صنع الهدفين رقم 13 و14.

وكانت مواجهة الأمس قد انتهت بفوز برشلونة بأربعة أهداف نظيفة، حيث افتتح التسجيل أرتورو فيدال في الدقيقة الأولى من عمر المواجهة، وأضاف مارتين برايثوات الهدف الثاني في الدقيقة الـ 37 من صناعة ميسي، وسجل جوردي ألبا الثالث في الدقيقة الـ 79 من صناعة الأرجنتيني أيضًا قبل أن يختتم ليونيل التسجيل بنفسه في الوقت بدل من الضائع.

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ورفع برشلونة رصيده في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي يخوض مواجهة في نفس الجولة مساء اليوم، ضد نظيره إيبار.

جدير بالذكر أن برشلونة يواجه نظيره ليجانيس على ملعبه كامب نو يوم الثلاثاء المقبل بينما يحل ريال مدريد ضيفًا على فالنسيا يوم الجمعة.