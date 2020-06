للمرة الأولى في التاريخ .. رقم جديد لميسي أمام مايوركا

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة رقمًا قياسيًا جديدًا خلال مباراة فريقه بالأمس أمام نظيره ريال مايوركا، ضمن لقاءات الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني.

جاء بعدما نجح النجم الأرجنتيني في التسجيل بالدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، وبعد أن صنع الهدف الثاني والثالث لمارتين برايثوايت وجوردي ألبا على التوالي.

رقم ميسي جاء بتسجيله للهدف رقم 20 له هذا الموسم في الدوري الإسباني، للموسم الـ 12 على التوالي، وهو ما لم يصل له أي لاعب آخر حتى من أساطير الليجا.

Messi has become the first player to score 20+ goals in 12 straight seasons 🙌 ⚽#MallorcaBarca pic.twitter.com/rBWNTuiP9h