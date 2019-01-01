لأول مرة في تاريخه - ليفربول يحقق 13 انتصارًا متتاليًا في الدوري

رقم جديد ليورجن كلوب مع ليفربول بعد الانتصار على بيرنلي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

حقق ليفربول 13 انتصارًا متتاليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على بيرنلي، ليحقق رقمًا قياسيًا لأول مرة في تاريخه منذ تأسيسه قبل 127 عامًا.

وانتصر ليفربول على بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعود إلى صدارة جدول الترتيب.

وسجل كل من كريس وود هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه ثم ساديو ماني ثم روبيرتو فيرمينو أهداف ليفربول الثلاثة، وذلك في الدقيقة الثالثة والثلاثين والسابعة والثلاثين والثمانين.

— OptaJoe (@OptaJoe) August 31, 2019

وبهذا الفوز، وصل ليفربول إلى 4 انتصارات متتالية خلال هذا الموسم في البريميرليج، وبإضافتهم على الانتصارات التسعة المتتالية في ختام الموسم الماضي، يصل ليفربول إلى 13 انتصارًا متتاليًا في البريميرليج لأول مرة في تاريخه.

ولم ينجح ليفربول في تحقيق هذا الرقم من قبل طوال 127 سنة، سواء بنظام الدوري الإنجليزي القديم أو الجديد، ليواصل يورجن كلوب كتابة التاريخ والأرقام القياسية خلال رحلته مع الريدز.

لامبارد: فرطنا في الفوز وعلينا تحمل عواقب ذلك

يذكر أن ليفربول سيعود إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما حقق الفوز على بيرنلي، حيث احتل الصدارة مؤقتًا مانشستر سيتي بعد فوزه على برايتون عصر اليوم..