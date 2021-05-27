لأول مرة .. الكشف عن اسم المدرب الجديد لفريق الاتحاد

من سيتولى مهمة تدريب العميد بعد كاريلي؟

كشف الإعلامي الرياضي عبد الله فلاته، عن اسم المدرب الجديد لفريق نادي الاتحاد، مشيرًا إلى اقترابه تدريب العميد، خلفًا للبرازيلي فابيو كاريلي، الذي يقترب من الرحيل.

وينتهي عقد كاريلي بنهاية الموسم الحالي، ولم تفاتحه إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في تمديد عقده حتى الآن في تمديد العقد، مما يشير إلى أنه سيرحل عن صفوف العميد.

من هو مدرب الاتحاد القادم؟

وقال فلاته خلال تصريحات لبرنامج "المنتصف" المذاع عبر قناة الإخبارية السعودية: "بنسبة 80% الروماني كوزمين كونترا، هو نفى وقال أنه لا يعرف فريق الاتحاد، ولكني أؤكد لك أنه الأقرب لتدريب العميد ولكنه لم يوقع حتى الآن".

وتابع: "هناك العديد من الأسماء المطروحة، ولكني لست متحفز لكونترا، لأنه لم يحقق سوى بطولة كأس مع دينامو بوخاريست، وتولى مهمة تدريب المنتخب الروماني لمدة عامين، البعض يرى أنه المدرب الجيد والمناسب للعميد".

الناقد الرياضي شدد على أن كوزمين لم يوقع حتى الآن على عقود تدريبه لنادي الاتحاد، ولكنه اقترب كثيرًا من تولي مهمة تدريب العميد، خلفًا لكاريلي.

ما الذي يحتاجه نادي الاتحاد الموسم القادم؟

وواصل فلاته حديثه عن الاتحاد قائلًا: "الاتحاد مرتب أموره، إدارة النادي حققت هذا الموسم إنجازًا، بالعمل في استقرار، أفضل من العام الماضي، من المركز الـ11 إلى الثالث بالدوري السعودي".

واستطرد قائلًا: "إدارة الاتحاد إذا كانت عندها القدرة بتجاوز شهادة الكفاءة المالية وتسجل محترفين، سيكون أمرًا ممتازًا للغاية، إذا لم يكن هناك قدرة على ذلك، عليها مراجعة حسابتها مرة أخرى".

فيديو | الناقد الرياضي عبدالله فلاته لـ #المنتصف: كوزمين كونترا هو مدرب #الاتحاد في الموسم المقبل بنسبة 80% pic.twitter.com/UFbGyt12CA — المنتصف - الإخبارية (@al_montasaf) May 26, 2021

من سيرحل من لاعبي الاتحاد؟

وكشف فلاته عن رأيه في اللاعبين الذين يجب رحيلهم من الاتحاد، حيث قال: "جماهير نادي الاتحاد لن تنتظر وجود الصربي بريجوفيتش والبرازيلي برونو هنريكي الموسم المقبل بسبب المستوى غير المقنع، حتى مهاجم الرأس الأخضر جاري رودريجيز الذي يصاب كثيرًا".

واختتم فلاته تصريحاته قائلًا: "الاتحاد يحتاج لتعاقدات جديدة، بالإضافة إلى وجود مدرب جيد، الجماهير كانت سعيدة بما حققه الفريق من نتائج جيدة هذا الموسم، واعتبرت ما تم هو نجاح ولكن أملها كبير في المنافسة الفعلية والتي لم تأتي من فراغ".

ما هو هدف الاتحاد الموسم القادم؟

ويعد هدف نادي الاتحاد الموسم القادم هو المنافسة على صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة إلى إعداد الفريق للمشاركة ببطولة دوري أبطال آسيا النسخة القادمة.

وحسم الاتحاد مقعدًا مؤهلًا إلى دوري أبطال آسيا، بعدما احتل المركز الثالث بترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، خلف الهلال المتوج باللقب، والشباب الوصيف، حيث يتبقى جولة بالدوري، قد تجعل الاتحاد يحتل المركز الثاني.

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