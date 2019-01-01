لأن بعض الأشياء لا تتغير - هدف عدنان في فيتنام يحمل ذكريات سعيدة للعراق

انتصار مثير يحمل ذكرى سارة للمنتخب العراقي أمام نظيره الفيتنامي وقعت عام 2007

نجح المنتخب العراقي في انتزاع فوزه الأول بكأس أمم آسيا، بعد التغلب على فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المباراة أقيمت بين الثنائي على استاد مدينة زايد الرياضية، في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة مساء اليوم الثلاثاء.

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علي عطية سجل لاعب العراق سجل الهدف الأول في مرماه، قبل أن يعادل مهدي علي كاظم النتيجة في الدقيقة 35.

كونج فيونج تمكن من وضع فيتنام في المقدمة مع نهاية الشوط الأول، بينما سجل همام فرج التعادل للعراق بالدقيقة 60.

🔴 ربما اشتهر اللاعب البرازيلي فيليبي ميلو بتدخلاته العنيفة ضد خصومه، ولكن لاعب جالطة سراي السابق تورط في مشاجرة بالأيدي مع زميله في الفريق التركي صابري، ولم تنتهِ المشاجرة إلا بتدخل زملائهم. pic.twitter.com/05q4xBe5wP — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 8, 2019

الوضع استمر كما هو عليه حتى الدقيقة 90 من زمن المباراة المثيرة، حيث سجل علي عدنان هدف الفوز للعراق من ركلة حرة.

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الأمر الذي يُعيد للذاكرة مشهد مشابه وقع في 2007، عندما ضمن يونس محمود انتصاراً ثميناً للعراق على فيتنام بكأس آسيا من ركلة حرة أيضاً، في المباراة التي انتهت بفوز بلاده 2/0 بربع النهائي.

وتحمل هذه المواجهة ذكرى سعيدة على العراق، حيث فازت وقتها بلقب البطولة بعد الفوز على كوريا الجنوبية بدور الأربعة والسعودية بالمباراة النهائية.

جدير بالذكر أن الفوز وضع العراق في المركز الثاني بالمجموعة، بفارق الأهداف عن إيران المتصدر بـ3 نقاط.