نجم يوفنتوس الصاعد: كنت أشاهد رونالدو في البلايستيشن فقط

موسى كين يؤكد أنه لم يحلم بمزاملة رونالدو يومًا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أكد موسى كين نجم يوفنتوس الصاعد أنه طالما حلم بمزاملة كريستيانو رونالدو، ولكنه لم يتوقع ابدًا أن هذا سيحدث يومًا، ولم يتصور أن هذا الحلم من الممكن أن يصبح حقيقة. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وكان كريستيانو رونالدو قد انضم إلى يوفنتوس مطلع الموسم الحالي، وهو الموسم الذي تم فيه تصعيد موسى كين ليلعب مع الفريق الأول، ليتزامل الثنائي على الرغم من فارق الخمسة عشر عامًا.

وقال موسى كين في تصريحات صحفية: "حينما كنت طفلًا كنت أحب ماريو بالوتيلي، كنت أشعر بتشابه كبير بيني وبينه، وكنت أتصور أنني قادر على أن أصبح مثله يومًا ما"

وأضاف: "كريستيانو رونالدو كان أحد أحلامي، كنت ألعب به في البلايستيشن، كان هذا هو المكان الطبيعي الذ أقابله فيه، "يضحك" لقد كان من الصعب أن أصبح زميلًا له"

وتابع: "حققت أحد أحلامي التي توقعت أنها لن تتحقق أبدًا، ولعبت بجوار واحد من أفضل من لعبوا كرة القدم عبر التاريخ، إنه لفخر كبير بكل تأكيد"

يذكر أن كريستيانو رونالدو كان قد انضم إلى يوفنتوس خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من ريال مدريد، في صفقة قياسية قدرت بحوالي 105 مليون يورو.