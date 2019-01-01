رسمياً | كين يترك يوفنتوس إلى إيفرتون

صفقة مميزة للتوفيز

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن إيفرتون رسمياً تعاقده مع المهاجم الإيطالي الدولي مويس كين قادماً من صفوف يوفنتوس في أحدث تدعيماته هذا الصيف.

وحاول أكثر من نادي في البريميرليج تأمين التعاقد مع كين، ولكن التوفيز كثف من مفاوضاته وحسم الصفقة في الأيام الأخيرة.

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وذكر إيفرتون في بيان رسمي عن أن كين وقع عقداً مدته خمس سنوات حتى 2024 مع النادي، ولم يكشف عن قيمة الصفقة.

وتتحدث التقارير أن تكلفة الصفقة في حدود 40 مليون يورو دفعها إيفرتون لبطل إيطاليا.

وأوضح كين سعادته بالتوقيع مع إيفرتون مع الموقع الرسمي للنادي، مؤكداً أن تشابه الطموحات هو السبب وراء اختياره.

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كما رحب ماركو سيلفا، مدرب إيفرتون بالصفقة لما يتميز به كين من قوة وسرعة، بالإضافة لعمره، 19 عاماً، مؤكداً على الإضافة التي سيقدمها للفريق.

وظهر كين في 13 مباراة مع يوفنتوس الموسم الماضي وسجل ستة أهداف، كما تم استدعائه للعب مع المنتخب الإيطالي تحت قيادة روبرتو مانشيني.