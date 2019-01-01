كين يعود لتدريبات توتنهام استعدادًا لنهائي دوري أبطال أوروبا

هاري كين نجم فريق توتنهام هوتسبير وهداف الدوري الإنجليزي الأسبق يعود لتدريبات السبيرز استعدادًا لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن عودة لاعبه هاري كين للتدريبات من جديد بعد فترة من الغياب بسبب إصابة في الكاحل.

جاء هذا بحسب ما ذكر الحساب الرسمي للنادي عبر تغريدة نشرها في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي واسع الانتشار "تويتر".

كما أن دموع بوتشيتينو في ملعب يوهان كرويف بأمستردام تخبرك بأن هذا الرجل ما وصل هنا إلا بالإيمان والمحاولات أيضًا



هذا الرجل الذي دائمًا ما كان عنوانًا للجمال الغير مكتمل والتجارب الجيدة المنقوصة



توتنهام الجيد لكن بدون بطولات تُذكر



الآن لديه الفرصة ليتوّج ذلك بأغلى الألقاب🙌 pic.twitter.com/lCZ4AU66jN — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ مايو ٢٠١٩

وكان هاري كين قد تغيب عن فريق توتنهام في الأسابيع الماضية بسبب إصابة كان قد تعرض لها على مستوى الكاحل قبل أن يعود للتدريبات اليوم.

وتأتي عودة كين للتدريبات بشكل فردي، بعد أن كان قد عاد للتدريبات بالركض بشكل مستقيم في وقت مبكر هذا الأسبوع أيضًا بحسب ما أعلن ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام في تصريحاته الأخيرة.

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وأعلن النادي كذلك عن عودة اللاعب هاري وينكس للتدريبات بشكل فردي عقب معاناته إصابة عضلية في العضلة الضامة بالفترة الماضية.

جدير بالذكر أن فريق توتنهام هوتسبير سيواجه نظيره ليفربول مطلع شهر يونيو المقبل بنهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.