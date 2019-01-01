كين يسعى للحاق بنهائي دوري أبطال أوروبا

هل يستعيد هاري كين عافيته قبل نهائي الأبطال؟

يحاول هاري كين، لاعب توتنهام، استعجال عملية الشفاء والتأهيل ليكون جاهزًا لنهائي دوري أبطال أوروبا ونصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية مع منتخب إنجلترا.

كين تعرض لإصابة أمام مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ كين بدأ في ارتداء حذاء واقي لمساعدته على سرعة التعافي من الإصابة في الكاحل ليكون جاهزًا لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ويأمل هداف كأس العالم الأخيرة أنّ ينجح السبيرز في التفوق على أياكس الهولندي ليكون جاهزًا للمباراة النهائية في دوري الأبطال.

بوكتينيو يرشح هذا الفريق للحصول على دوري أبطال أوروبا هذا العام.🧐 pic.twitter.com/6qBZTBRTX1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 27, 2019

توتنهام وصل لنصف نهائي التشامبيونزليج للمرة الأولى منذ 1962 ليحقق إنجازًا تاريخيًا.

ويواجه السبيرز نظيره أياكس يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب نصف نهائي التشامبيونزليج على أن يكون الإياب يوم الأربعاء 8 مايو.