كين يرد على الاتهامات الموجهة له بالتهرب من توتنهام

هاري كين يرد للمرة الأولى بعد فترة طويلة من الصمت.

قرر هاري كين قائد ومهاجم نادي توتنهام الإنجليزي الرد على الاتهامات الموجهة له بالتهرب من العودة إلى تدريبات "السبيرز" في الفترة الماضية.

ولم يحضر كين إلى اختبارات ما قبل الموسم يوم الاثنين الماضي كما كان متوقعًا من قبل توتنهام، وبدلًا من ذلك ظل في إجازته في جزر الباهاما قبل السفر إلى فلوريدا وسط اهتمام بالانتقال إلى مانشستر سيتي.

وتعرض قائد منتخب إنجلترا لانتقادات شديدة بسبب أفعاله، لكنه قرر أخيرًا الرد وكسر فترة صمته اليوم الجمعة.

ماذا قال كين ردًا على الانتقادات؟

نشر هاري كين تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لقد ما يقرب من سنوات منذ أن لعبت أول مباراة لي مع توتنهام، في كل سنة من تلك السنوات، أنتم المشجعون أظهرتم لي الدعم الكامل والحب".

وأضاف: "هذا هو السبب في أنه من المؤلم قراءة بعض التعليقات التي تم الإدلاء بها هذا الأسبوع، والتشكيك في مهنيتي".

وتابع: "بينما لن أخوض في تفاصيل الموقف، أريد أن أوضح أنني لن أرفض التدرب أبدًا ولم أرفضه أبدًا، سأعود إلى النادي غدًا (السبت)، كما هو مخطط".

واختتم هاري كين رسالته قائلًا: "لن أفعل أي شيء يعرض العلاقة التي تربطني بالجماهير إلى الخطر، لقد قدموا لي دعمًا لا يتزعزع طوال فترة وجود مع النادي، كان هذا هو الحال دائمًا، كما هو الحال اليوم".

البرتغالي نونو سانتو مدرب توتنهام الجديد أكد في وقت سابق من الأسبوع الجاري أنه لم تتح له فرصة التحدث مع كين بشأن مستقبله.

في حين أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن ناديه سيكون إلى حاجة للتفاوض مع توتنهام إذا ما أراد التعاقد مع هاري كين خلال فترة الانتقالات الحالية.

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