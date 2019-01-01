كين يرد على بوتشيتينو: فخور بزملائي

هاري كين نجم فريق توتنهام يؤكد على فخره بزملائه في الفريق عقب الفوز على ساوثامبتون.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على نظيره ساوثامبتون ضمن لقاءات الجولة السابعة من البريميرليج.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كين وأكد خلالها أن الفريق أظهر قوة كبيرة ورغبة في تحقيق الفوز على السانتس.

وقال كين: "لقد قدمنا تصريحًا قويًا للجماهير وللنادي لنظهر كم يريد الفريق أن يقاتل من أجلهم ولتحقيق الفوز، أنا متأكد أنهم استمتعوا بذلك".

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وأضاف: "عندما تمر بفترة صعبة هذا كل ما تستطيع أن تفعله أن تحاول بكل ما لديك لتحقيق الفوز، وبالطبع لم يكن ذلك أفضل ما لدينا لكن ما حدث أظهر مدى اهتمامنا بهذا النادي".

ودافع عن نفسه وزملائه ضد تصريحات بوتشيتينو: "لا أظن أن تصريحاته دقيقة الأداء يتحدث عن نفسه وكل ما يمكنني قوله أنني فخور بكل زملائي".

جدير بالذكر أن بوتشيتينو كان قد حمل نجوم توتنهام مسؤولية وداع بطولة الكأس مؤكدًا في تصريحات صحفية أنهم يهتمون بأمور آخرى.