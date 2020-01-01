كين يتصدر هدافي ديربي لندن ومورينيو يعزز سجله المثالي ضد آرسنال

أبرز الأرقام بين توتنهام وآرسنال بعد ديربي شمال لندن الذي حسمه مورينيو

أصبح هاري كين الهداف التاريخي لمواجهات ديربي شمال لندن أمام آرسنال كما نجح المدير الفني لتوتنهام جوزيه مورينيو في تعزيز سجله الخالي من الهزائم على أرضه أمام الجانرز.

وواصل توتنهام نتائجه المميزة أمام الكبار هذا الموسم، وتمكن من الفوز على ضيفه آرسنال بهدفين نظيفين، في ديربي شمال لندن أقي بينهما على ملعب السبيرز مساء الأحد، لحساب الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

توتنهام في الجولة قبل الماضية انتصر في نفس الملعب على مانشستر سيتي بهدفين نظيفين، ثم تمكن من اقتناص نقطة غالية في ديربي لندني آخر أمام تشيلسي بالتعادل سلبيًا الجولة الماضية بستامفورد بريدج، ومن قبل سحق مانشستر يونايتد بسداسية في أولد ترافورد.

المزيد من الفرق

وفي هذه المباراة دخل السبيرز بحثًا عن مواصلة النتائج الإيجابية ونجح في ذلك من خلال هدفي سون هيونج مين وهاري كين، ثنائية استمرت في صناعة الحدث وتعزيز أرقامها القياسية خلال الموسم الحالي.

كين وسون سجلا فيما بينهم 31 هدفًا ما بين ما صنعه كلًا منهما للآخر في سجل مثالي إذا أشرنا أننا نتحدث عن 11 مباراة فقط لعبها توتنهام حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز.

جوزيه مورينيو واصل سجله المثالي على أرضه أمام آرسنال، حيث أن مورينيو تولى مسؤولية خوض المزيد من المباريات على أرضه في جميع المسابقات دون هزيمة أمام الجانرز مقارنة بأي فريق آخر، حيث حقق 7 انتصارات و4 تعادلات من أصل 11 مباراة.

كين بدوره سجل الهدف رقم 11 في ديربي شمال لندن، وهو أكبر عدد من أي لاعب في تاريخ المباراة بين الفريقين، متجاوزًا إيمانويل أديبايور وبوبي سميث كهداف تاريخي للديربي.

أيضًا سجل هاري كين هدفه رقم 250 في مسيرته الكروية مع النادي والمنتخب؛ 202 لنادي توتنهام الحالي و 32 لإنجلترا وتسعة لميلوول وخمسة لليون أورينت واثنان مع ليستر سيتي.

كانت هذه هي المرة الحادية عشرة التي يمتلك فيها فريق جوزيه مورينيو نسبة 35 في المائة من الاستحواذ أو أقل في إحدى مباريات الدوري الممتاز، حيث فاز مدرب توتنهام بتسع من تلك المباريات.

حصل آرسنال على 13 نقطة فقط من 11 مباراة في الدوري هذا الموسم، وهو أدنى عائد له في هذه المرحلة من موسم الدوري منذ 1981-1982 حين حقق 12 نقطة.

المدير الفني الإسباني ميكيلأرتيتا هو ثاني مدرب لآرسنال يخسر كل من أول ديربيين له في شمال لندن بعد بيرتي مي في 1966-1967.

أرتيتا يعترف بالتجسس على مورينيو قبل ديربي لندن

الفوز رفع رصيد كتيبة السبيشال وان إلى النقطة رقم 24 في الصدارة منفردًا بصورة مؤقتة (لحين خوض ليفربول مباراته أمام وولفرهامبتون)، فيما تجمد رصيد آرسنال عند النقطة 13 في المركز العاشر.