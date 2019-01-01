الدوري الإنجليزي الممتاز

كين: هذا هو أصعب وقت عشته مع توتنهام

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Getty Images
هاري كين يتحدث عن وضع توتنهام وبوتشيتينو في الوقت الحالي

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

لم ييستطع المهاجم الإنجليزي هاري كين إخفاء أنه يعيش في الوقت الحالي أصعب وقت بالنسبة له وللفريق منذ انضمامه إلى توتنهام هوتسبيرز.

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وكان توتنهام قد تعادل مطلع الأسبوع الحالي مع واتفورد بهدف لمثله لتستمر معاناته مع النتائج السلبية في واحدة من أسوأ بداياته خلال الفترة الأخيرة.

وحول ذلك، قال هاري كين إن الفترة الحالية التي يمر بها توتنهام تعد هي الأسوأ منذ أن لعب في صفوف الفريق لأول مرة منذ 5 سنوات.

وأضاف: "نعيش فترة صعبة حاليًا، جميعنا يعلم أن الجمهور لم يكن ينتظر ذلك خاصة بعدما أنهينا الموسم الماضي كوصيف لدوري أبطال أوروبا"

وتابع: "نحن ندعم المدرب الذي نجح في تحقيق طفرة كبيرة مع النادي، ونحتاج إلى دعم الجماهير حتى نخرج من الأزمة سريعًا ونعود إلى المكان الذي من المنتظر أن نكون فيه"

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يذكر أن توتنهام يحتل في الوقت الحالي المركز السابع على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تحقيقه 12 نقطة من 9 مباريات.

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