كين مادحًا ندومبيلي: لديه ما كان ينقص توتنهام

القائد يراهن غلى نجاح الوافد الجديد

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

استفاض قائد توتنهام هاري كين في مدح زميله المنضم حديثًا للفريق تانجي ندومبيلي، معتقدًا أن زميله الجديد لديه ما كان ينقص الديوك في الفترة الماضية، وذلك بعد ظهوره الأول بقميص النادي اللندني.

وظهر تأثير صاحب الـ23 عامًا بعد 60 ثانية من مشاركته كبديل أمام يوفنتوس في ودية الأحد، بتقديم هدية على طبق من فضة للبرازيلي لوكاس مورا، ليسجل هدف التعادل 2-2، قبل أن يخطف القائد الأضواء من الجميع، بهدف هوليودي في الدقيقة 90، بتسديدة ساقطة من منتصف الملعب في مرمى الحارس البولندي فوتشخ تشيزني.

وقال قائد المنتخب الإنجليزي عن الوافد الجديد "لقد قدم مباراة رائعة، وقام بافتكاك الكرة بطريقة رائعة وتمريرة للوكاس مورا ليسجل هدفنا الثاني، قوته تكمن في تمريراته الأمامية، وهذا شيء كنا نفتقده العام الماضي، هذا النوع من اللاعبين الحاسم في الثلث الأخير من الملعب".

وأضاف "ندومبيلي قادر على فعل ذلك، ومؤكد ما زال أمامه الوقت ليتعلم من المدرب الطريقة التي نلعب بها، لكن من الواضح أنه يعمل بجد، وهذا ما نريده منه في الوقت الحالي"، لافتًا إلى أهمية ""وجه وطاقة ومشاعر جديدة".

وختم "لا شك أبدًا أنه لاعب رائع ومؤكد سيساعدنا في بناء ما نريده، ومثل هذه المباريات الودية مهمة لنا لاستعادة لياقتنا، وأيضًا فرصة لدمج اللاعبين الشباب مع الفريق الأول، وحتى الآن الأمور تسير على ما يرام".

"سانشو موهبة إنجليزية رائعة ولكنه ليس الوحيد، هناك الكثير من المواهب" 💎🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



كلوب يثني على الجوهرة الإنجليزية 🗣️ pic.twitter.com/cIk1uJEqp9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 22, 2019

وأصبح ندومبيلي أغلى صفقة في تاريخ توتنهام، بعدما كبد خزينة الرئيس دانيال ليفي أكثر من 60 مليون جنيه إسترليني، لضمه من ليون، كأول صفقة للسبيرس منذ التوقيع مع لوكاس مورا في شتاء 2018.