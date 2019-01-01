كين: لاعبو مانشستر يونايتد الجُدد لم يعتادوا على الفوز كل أسبوع

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد روي كين أسطورة مانشستر يونايتد أن لاعبو الفريق الجدد مثل دانيال جيمس وهاري ماجواير، انضموا من فرق لم تعتد على الفوز أسبوعياً بعكس الشياطين الحمر.

وقال كين في تصريحات تلفزيونية: "إدارة مانشستر يونايتد ارتكبت العديد من الأخطاء خلال السنوات الماضية، فيما يتعلق بالصفقات".

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وواصل: "مازال الوقت مبكراً على الحكم على الفريق، يجب أن نمنح اللاعبين الصغار فرصة للنضوج، ولكن ما يقلقني أن التعاقدات الجديدة جاءت من فرق لم تتعود على الفوز كل أسبوع عكس طبيعة مانشستر يونايتد".

وتابع: "أنت تلعب لمانشستر يونايتد، إذا ذكر أحد في غرفة خلع الملابس أن تحقيق المركز الرابع إنجاز يجب أن يتم إعدامه".

وأكمل: "بالنظر إلى مستوى توتنهام وأرسنال، سترى أنه من المتوقع أن ينهي الفريق في المركز الرابع، ولكن يجب أن يكون اللاعبون قادرون على ذلك".

وتعاقد مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الماضية، مع ثلاثة لاعبين دانيال جيمس، وهاري ماجواير، وآرون وان يساكا.

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ومن جانبه قال المدير الفني السابق للشياطين الحمر: "لم أكن أحمقاً عندما بكيت في الموسم الماضي، وطالبت بالتعاقد مع مدافع".

وحول تجديد عقد دي خيا مع مانشستر قال مورينيو: "أعتقد أنه كان يستحق هذا المبلغ الكبير منذ موسمين، عندما كان في قمة تألقه، ولكن في كل الأحوال مستواه لا يعلي عليه".