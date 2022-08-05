كين: غياب رونالدو غير مقبول في تلك الحالة .. ولن نحقق البطولات قبل سنوات

روي كين ينتقد رونالدو!

أكد روي كين نجم مانشستر يونايتد السابق أن رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق قد يكون أفضل للشياطين الحمر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "ديلي ميل"، وأكد خلالها أن مانشستر يونايتد لن يحقق البطولات قبل موسمين أو ثلاثة.

وقال كين: "الغياب عن الفترة التحضيرية للموسم الجديد بسبب مشاكل عائلية أمر لا بأس فيه، لكن لو كان يفعل ذلك عصيانًا فهذا الأمر غير مقبول".

وأضاف: "لكنني لا أعتقد أن الأمر يمثل مشكلة كبيرة كما يقول الكل، وعلى المدير الفني أن يتعامل مع تلك الحالات".

وأردف: "رحيله قد يجعل الجميع في الفريق يفتقده بعض الشيء لكن في النهاية عندما تنظر للصورة الأكبر فستجد أن الفريق يعيد بناء نفسه، وعلى أي حال لن يحقق أي بطولة قبل موسمين أو ثلاثة".

وكان كريستيانو رونالدو قد غاب عن فترة التحضير للموسم الجديد رفقة مانشستر يونايتد قبل أن يعود مؤخرًا للتدريبات.

جدير بالذكر أن المدير الفني الجديد للشياطين الحمر إريك تين هاج كان قد أثار الجدل في تصريحات عندما تحدث عن إمكانية غياب اللاعب عن افتتاحية الدوري الإنجليزي.