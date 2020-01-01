هيندرسون يحصد جائزة لاعب العام في إنجلترا

عام مميز لنجم وسط ليفربول مع ناديه ومنتخب بلاده

حصل جوردان هيندرسون لاعب وسط ليفربول، على جائزة أفضل لاعب إنجليزي لعام 2019، بعد كل ما قدمه على جميع المستويات مع الريدز ومنتخب بلاده.

هيندرسون لعب مع إنجلترا 7 مباريات خلال العام الماضي، وصل بهم للمشاركة الدولية رقم 50 بالفوز على الجبل الأسود في مارس الماضي.

صاحب الـ29 سنة ساعد منتخب الأسود الثلاثة على الوصول لبطولة يورو 2020، والحصول على المركز الثالث بدوري الأمم الأوروبية.

وأما على صعيد الأندية بحمل هيندرسون 3 بطولات مع ليفربول خلال 2019، كان أولها دوري أبطال أوروبا بعد تخطي برشلونة وتوتنهام في المربع الذهبي والنهائي على الترتيب.

وحصد أيضاً هيندرسون بطولة السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي، كما اختتم العام المبهر بالحصول على كأس العالم للأندية في قطر.

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وجاء فوز لاعب وسط الريدز بهذا اللقب، بعد منافسة شرسة مع رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي وهاري كين مهاجم توتنهام.

وفي سياق متصل حصدت لوسي برونز لاعبة ليفربول السابق وليون الفرنسي حالياً، جائزة أفضل لاعبة إنجليزية لعام 2019.