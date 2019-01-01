كين: دوري الأمم سيكون نقطة انطلاق لنجاحات منتخب إنجلترا

نجم توتنهام هاري كين يتحدث عن تحدي الفوز بدوري الأمم الأوروبية بالنسبة لمنتخب إنجلترا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال مهاجم نادي توتنهام ونجم منتخب إنجلترا هاري كين إن التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية سيكون نقطة انطلاق للمنتخب الإنجليزي نحو نجاحات أكبر.

وكان كين قد عاد من الإصابة التي ألمت به في مباراة الذهاب لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين توتنهام ومانشستر سيتي.

وبعد أن أصبح كين جاهزًا للمشاركة مع المنتخب الإنجليزي في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، تحدث المهاجم الشاب عن أهمية الفوز بالبطولة.

وقال هاري كين: "الآن نحن في نصف نهائي أول نسخة من دوري الأمم الأوروبية، علينا أن نسعى بكل جهد لكي نفوز بها"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣ يونيو ٢٠١٩

وأضاف: "الفوز بهذه البطولة سيكون نقطة انطلاق للمنتخب الإنجليزي نحو نجاحات أخرى أكبر، يجب علينا المضي قدمًا دائمًا"

وتابع: "الحصول على المركز الثالث في كأس العالم الأخيرة في روسيا نقلنا خطوة للأمام، علينا البحث عن الخطوات الأخرى"

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يذكر أن هاري كين كان قد توج بلقب هداف كأس العالم الأخيرة في روسيا، وذلك بعدما سجل أهداف خلال مشوار الأسود الثلاثة.