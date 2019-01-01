كين: توتنهام يعاني ونحتاج للاستمرارية

هاري كين هداف فريق توتنهام يؤكد على ضرورة وجود استمرارية حتى يعود الفريق للمنافسة على الألقاب.

أكد النجم الإنجليزي هاري كين هداف فريق توتنهام هوتسبير على صعوبة الفترة الأخيرة التي يمر بها فريقه توتنهام عقب التراجع الأخير في النتائج.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كين وأكد خلالها أن الفريق في حاجة للاستمرارية من أجل تحقيق الألقاب لو أراد الفريق ذلك.

وقال كين: "نحن نعاني لنحصل على الانتصارات، حتى يوم الأحد الماضي كنا نتقدم في النتيجة بهدف نظيف وكان من الممكن أن نفوز بالمزيد من الأهداف وحاولنا أن نحافظ على تقدمنا لكننا تلقينا هدفًا".

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وأضاف: "في الوقت الحالي لا نستطيع أن نتجاوز ذلك الخط، الأمر صعب علينا في هذه الفترة وكل ما نستطيع القيام به هو محاولة تصليح الأمور".

وأكمل: "بكل وضوح بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي كانت رائعة بالنسبة لنا وتقدمنا فيها لأبعد مما تخيل الجميع، ربما علينا أن نجد الاستمرارية أولًا وبعد ذلك من الممكن أن نحقق أحد الألقاب هذا الموسم".

جدير بالذكر أن توتنهام كان قد وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي وخسر من ليفربول بهدفين نظيفين بأقدام محمد صلاح وديفوك أوريجي.