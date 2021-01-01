كيميش ينفصل عن وكيله ويزيد التكهنات حول مستقبله مع بايرن ميونخ

هل يسهل ذلك أم يصعب من استمراره مع بايرن؟

قرر جوشوا كيميش، لاعب بايرن ميونخ، أن ينفصل عن وكيل أعماله وأن يمثل نفسه بنفسه في أي مفاوضات قادمة حول تجديد عقده أو مغادرة النادي البافاري.

الدولي الألماني ووفقًا لما أكدته مصادر جول، قد قرر إنهاء علاقته بشركة "fair-sport GmBH agency" التي تمثله، ليمثل هو نفسه في الفترة القادمة.

هذه الخطوة من شأنها أن تزيد من حجم الشائعات التي تتعلق بمستقبل صاحب الـ25 عامًا في أليانز آرينا، وإن كانت غالبية التقارير تؤكد رغبته في البقاء ببايرن ميونخ.

ماذا قال كيميش عن انفصاله عن وكيل أعماله؟

تحدث كيميش إلى الصحافة عن قراره وقال "هذا قرار واعٍ اتخذته العام الماضي، لقد قررت بنفسي أنني أريد الدفاع عن قيمي وآرائي بشكل أكبر".

كما أضاف "أريد أن أرتقي إلى مستوى مسؤوليتي الشخصية، يمكنني أن أمثل موقفي تجاه الآخرين من خلال نفسي بصورة أفضل.

وينتهي عقد كيميش مع بايرن ميونخ في صيف 2023، لكن آخر الأنباء تؤكد سعيه للحصول على زيادة مادية تجعله يتقاضى أجرًا مماثلًأ لنجوم الصف الأول في النادي الألماني.

هل كيميش هو أول لاعب ينفصل عن وكيله للتفاوض مع ناديه منفردًا؟

من خلال هذه الخطوة، انضم كيميش إلى مجموعة من اللاعبين الكبار الذين قرروا في الآونة الأخيرة الانفصال عن وكلائهم والقيام بالمفاوضات حول تجديد عقدهم مع ناديهم بصورة مباشرة.

المثال الأبرز على ذلك هو كيفن دي بروينه، لاعب مانشستر سيتي، الذي نجح في التوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع النادي الإنجليزي من خلال التفاوض منفردًا على تجديد العقد.

الشائعات التي تسير حاليًا أيضًا ترجح أن رحيم ستيرلينج سيأخذ خطوة مماثلة قريبًا، خصوصًا أن عدم وجود ممثل أو وكيل عن اللاعب يسهل كثيرًا من المفاوضات ويقلل من حجم الإنفاق، سواءً من اللاعب أو النادي.

ما هي الأندية التي قد تهتم بتطورات كيميش؟

رغم أن كيميش يبدو قريبًا من الاستمرار مع بايرن ميونخ، إلا أن الدولي الألماني يحظى بسمعة كبيرة في أوروبا نتيجة عقليته الفذة وقدراته الفنية الرائعة.

لاعب شتوتجارت الأسبق سبق وأن ارتبط أكثر من مرة بالانضمام إلى برشلونة، وقد يبرز اهتمامًا خاصًا من مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا بالتوقيع مع اللاعب أيضًا.

على أي حال، يتوقف الأمر برمته على أن يوافق بايرن ميونخ على الطلبات المادية لكيميش، بحيث يتحصل سنويًا على 15 مليون يورو سنويًا، تمامًا كلاعبي الفئة الأولى للنادي البافاري كمانويل نوير وربرت ليفاندوفسكي.

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