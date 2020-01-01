كيميش يقود بايرن ميونخ لنصف نهائي كأس ألمانيا بفوز عصيب على شالكه

مباراة كبيرة..

تأهل بايرن ميونخ إلى نصف نهائي كأس ألمانيا بعد التغلب بصعوبة على شالكه بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب جيلسنكيرشن آرينا مساء الثلاثاء.

هدف المباراة الوحيد أتى عبر جوشوا كيميش في الدقيقة 40 من الشوط الأول، وقد تصادف أن الدولي الألماني كان يلعب في مركز قلب الدفاع للمرة الأولى منذ عهد بيب جوارديولا في الأليانز آرينا.

الاستعانة بكيميش في قلب الدفاع كان قرارًا غريبًا من هانزي فليك، لا سيما وأن بنيامين بافارد في الملعب وهو في الأساس قلب دفاع، ولكن الدولي الفرنسي أتى في الجبهة اليُمنى وكيميش محله في الدفاع.

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شالكه أحرز هدفًا في الشوط الثاني ولكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل، وقد برزت هذه اللقطة في المباراة كثيرًا نتيجة لوجود شك كبير في قرار تقنية الفار بوجود التسلل من الأساس.

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وعلى صعيد متصل، حقق زاربوكن - أحد فرق الهواة - مفاجأة تاريخية بتأهله إلى نصف النهائي على حساب فورتونا دوسلدورف بعد اجتيازه بركلات الترجيح في أعقاب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

دوسلدورف يُعاني كثيرًا هذا الموسم على صعيد البوندسليجا ويتواجد في مراكز الهبوط، ورغم الاستغناء عن مدربه فونكل، لكن الأمور لم تتحسن كثيرًا وانتهت بكارثة الخروج على يد فريق من فرق الهواة.

يذكر أن يونيون برلين سوف يلتقي مع باير ليفركوزن بينما يستضيف آينتراخت فرانكفورت نظيره فيردر بريمن - الذي أخرج بوروسيا دورتموند في الدور الماضي - لإكمال المربع الذهبي للبوكال.