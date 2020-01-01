كيميش: مركزي غير مهم وسنواجه تشيلسي بوجه مغاير عن مباراة ليفربول

يشرح كيف تكون قائدًا وآماله في المستقبل..

عدد جوشوا كيميش، لاعب بايرن ميونخ، القادة الذين لعب معهم في العملاق البافاري، واعتبر في الوقت نفسه أن اللعب بمنتصف الملعب يُساعد أكثر على التواصل مع اللاعبين والتأثير فيهم.

الدولي الألماني يتدرب حاليًا مع بايرن في معسكر بالعاصمة القطرية الدوحة، وقد خصص وقتًا للحديث مع الصحافة في مختلف القضايا، كان من ضمنها مفهوم القيادة بالنسبة له.

كيميش قال "القائد هو شخص يريد إشراك زملائه معه في الفريق ولا ينظر فقط إلى أدائه الخاص، القائد هو شخص تابع لنجاح الفريق ككل.".

"لقد لعبت بالفعل مع البعض في بايرن. مثلًا، كان فيدال قائدًا رغم أنه لم يتقن اللغة ولكن طريقته في التعامل كانت قيادية، كذلك الأمر بالنسبة لتشابي ألونسو الذي حاول أن يتعلم اللغة من أجل التواصل مع الشباب، وبالتأكيد مانويل نوير."

"نوير شخص طموح ويريد الفوز في كل مباراة، تعرفت إلى ما يمتلكه من قدرات ومهارات عندما لعبت أمامه كقلب دفاع، لقد ساعدني كثيرًا وقدّم لي الدعم، وفي يورو 2016 أخذني تحت جناحيه تمامًا."

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أما عن مركزه المفضل، فأجاب "الأمر متروك للمدرب لاتخاذ القرار، لا أهتم بالأمر، لكن من المهم لي أن يوجد تنسيق ونسق معين، إذا ما أردت أن تكون دائمًا في أعلى مستوى فلن يتم ذلك بتغيير مركزك في كل أسبوع أو أسبوعين.".

"في المنتخب، من الواضح أنني ألعب في منتصف الملعب، لكن الأمر متغير في بايرن، فليك يؤمن بي في هذا المركز ولكن لدينا فيه سبعة لاعبين آخرين، لا يعني ذلك أنني لا أريد خط الوسط لوجود منافسة، لكن يجب أن يأخذ المدرب في اعتباره ذلك."

"لديّ شعور أنك في منتصف الملعب تكن على مقربة أكثر من اللاعبين ويمكن أن يكون لك تأثير كبير عليهم، الظهير أقرب إلى العزلة قليلًا، هذا لا يعني أنك لا يمكنك كظهير أن تكون قائدًا، فلدينا فيليب لام مثلًا، ولكن شخصيًا أشعر أن الأمر أسهل عندما أكون في منتصف الملعب ومشترك في جميع الكرات ويمكنني التأثير بقوة على الفريق وقتها."

وتابع متحدثًا عن طموحاته في 2020 "العام الماضي كُنّا خلف المتصدر في الدوري بست نقاط وهذا الموسم 4، هذا ليس طموحنا، نريد دائمًا أن نكون على القمة. نريد أيضًا أن نفوز بكأس ألمانيا، إنه شعور مميز لا سيما في اللقطة الأخيرة ببرلين.".

"دوري أبطال أوروبا هو شيء أكثر خصوصية واستثنائية، الآن نواجه تشيلسي في مباراة ستكون صعبة، علينا أن نظهر وجهًا مختلفًا عن الذي أظهرناه أمام ليفربول العام الماضي، فلم يكن جيدًا بكل الأحوال."

وأتم "عندما أوقعتنا القرعة مع يوفنتوس في فترة بيب جوارديولا، كانوا الخامس أو السادس في الدوري، ولكنهم كانوا خصمًا صعبًا للغاية. لم أتابع تشيلسي، ولكن لديهم فريق ذات جودة عالية وشباب مميز، الأمر سيتعلق بحالتنا وحالتهم في يوم المباراة.".