كيميش يبارك عودة جوارديولا إلى بايرن ميونخ

من يدرب بايرن خلفاً لكوفاتش؟

علق جوشوا كيميش، نجم بايرن ميونخ، على الشائعات التي ربطت مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا بالعودة لقيادة الفريق البافاري.

وذكرت "بيلد" أن جوارديولا يأتي على رأس القائمة التي وضعتها إدارة الفريق البافاري للمرشحين لقيادة بايرن الموسم المقبل.

وقال كيميش في مؤتمر صحفي رفقة منتخب بلاده: "لا أعرف مدى واقعية الأمر، وما هي الخطة بخصوص فليك، سنرى بعد التوقف الدولي".

وأضاف: "أعرف جوارديولا جيداً، أتى بي من الدرجة الثاني ووثق بي وأعطاني فرصة اللعب مع بايرن في البوندسليجا".

وختم: "فزت معه بالثنائية ولعبت دوري الأبطال معه، لذا لا أمانع بالطبع أن يعود".

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وأقال بايرن ميونخ الكرواتي نيكو كوفاتش من منصبه في الفترة الماضية، وتولى هانز فليك تدريب الفريق في الانتصارين على دورتموند وأوليمبياكوس.

ويتواجد كيميش حالياً رفقة المنتخب الألماني الذي يستعد لمقابلة بلاروسيا في تصفيات أمم أوروبا 2020.