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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

كيميش: بايرن ميونخ سيخسر الدوري لو فقدنا المزيد من النقاط

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جوشوا كيميش لاعب بايرن ميونخ يؤكد أن فريقه في حاجة لتحقيق الفوز في كل مبارياته المقبلة إذا ما أراد الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الألماني.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد اللاعب جوشوا كيميش نجم فريق بايرن ميونخ أن فريقه في حاجة لحصد كل النقاط الممكنة والمتاحة أمامه في الفترة المقبلة لو أراد الاستمرار في المنافسة على لقب البوندزليجا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب عقب فوز البافاري على شتوتجارت بأربعة أهداف لهدف وحيد ضمن لقاءات الجولة الـ 19 من الدوري الألماني.

وقال كيميش لـ "سكاي سبورت": ""علينا أن نحقق الفوز في كل مباراة، إذا ما خسرنا أي مباراة أخرى سينتهي كل شيء تقريبًا ولن يكون هناك أمل".

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وأضاف: "نحن لسنا راضون بشكل كامل عن الأداء، لقد تغيرت العديد من الأمور في الشوط الثاني عما كانت عليه في الشوط الأول".

أما نيكو كوفاتش المدير الفني للفريق فقال: "لم نلعب لمدة 35 دقيقة لكن بعد ذلك الأمور تحسنت بشكل كبير وحققنا الانتصار".

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واختتم: "الجودة الفردية الخاصة بنجومنا فرضت نفسها على المباراة واستحققنا أن نحقق الفوز، علينا غلق تلك الصفحة حاليًا وأن نمضي قدمًا".

 

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