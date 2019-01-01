كيمبيمبي: الأمور أصبحت أصعب بعد التتويج بكأس العالم

حديث من بطل العالم..

أكد بريسنيل كيمبيمبي مدافع باريس سان جيرمان أن الأمور قد اختلفت كثيرًا بعدما توِّج بكأس العالم مع منتخب فرنسا، معتبرًا أنه درس وتعلم منه الكثير.

وكان كيمبيبي ضمن قائمة المنتخب الفرنسي التي حققت كأس العالم 2018 بروسيا بعد الانتصار في النهائي على منتخب كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

كيمبيبي في حوار مع صحيفة لو بريسيان قال "بعد كأس العالم؟ لقد باتت الأمور صعبة، صعبة على الجميع. لن أقول أنني أريد أن أنسى هذا الأمر، فسيظل معلقًا في رأسي، ولكنه سيساعدني على المضي قدمًا وعدم اقتراف نفس أخطاء الماضي."

"إنه درس جيد، عندما تحقق لقب كأس العالم تكون على القمة وفي صدارة العالم كله، وعليك حينها أن تعرف كيف تدير حياتك الخارجية وحياة كرة القدم."

باريس سان جيرمان يفقد نجومه في الكلاسيكو الفرنسي

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة مارسيليا ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الفرنسي يوم الأحد، ويعتبر صاحب الـ 24 عامًا أن لهذه المباراة نكهة خاصة.

"هذه المباراة لها نكهة خاصة، إنها مثل مباريات دوري أبطال أوروبا ولها جو مختلف سواء من اللاعبين أو المشجعين على حد سواء. لا أعرف مارسيليا ولن أذهب إلى هناك أبدًا."

كما تطرق الدولي الفرنسي للحديث عن حياته الشخصية وتحديدًا عن ابنه وما قاساه خلال ولادته فقال "لقد وُلد وهو في آخر الشهر الخامس من الحمل، كان الأمر معقدًا للغاية خاصة بالنسبة لأمه."

وأتم "كان على أمه الذهاب للمستشفى يوميًا، وكان عليّ الذهاب أيضًا وكنت أذهب ليلًا مختئبًا حتى لا يطلب أحدًا صورًا وأكون هادئًا بعض الشيء، أنت لست متأكدًا 100% أنه سيعيش وهو يُعاني من مشاكل في الرئة والتنفس."