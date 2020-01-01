كيليني يكشف دور مورينيو في إبعاده عن ريال مدريد

متى اقترب كيليني من الرحيل عن يوفنتوس

كشف جورجيو كيليني، مدافع يوفنتوس، عن اقترابه من الرحيل عن صفوف البيانكونيري في ظل اهتمام من ريال مدريد ومانشستر سيتي بالتعاقد معه.

كيليني انضم إلى يوفنتوس في 2005 قادمًا من فيورنتينا الإيطالي وأصبح ركيزة أساسية للسيدة العجوز محققًا لقب الدوري 8 مرات.

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وكان كيليني قد أشاد بموقف سيرخيو راموس، مدافع ريال مدريد، حينما كسر كتف محمد صلاح، نجم ليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018.

وفي السيرة الذاتية الخاصة به، أكد كيليني أنّه كان قريبًا من مغادرة يوفنتوس في 2010 و2011 مع وصول عروض من ريال مدريد ومانشستر سيتي.

وقال: "في 2010 حاول ريال مدريد التعاقد معي وفي 2011 جاء عرض مانشستر سيتي وكنت قريبًا من الرحيل وتحديدًا إلى الفريق الملكي".

وتابع: "وكيل أعمالي بدأ بالفعل في الحديث مع المسئولين في ريال مدريد، ولكن قدوم جوزيه مورينيو لتدريب الفريق أفسد الصفقة لأنّه أصرّ على التعاقد مع ريكاردو كارفاليو من تشيلسي".

واختتم: "كانوا سعداء في يوفنتوس لفشل الصفقة، وفي العام التالي حاول مانشستر سيتي ضمي لكن الأمور لم تتجه للطريق الصحيح. وبقدوم جوزيبي ماروتا أُغلق باب رحيلي عن الفريق".

جدير بالذكر أنّ كيليني انتقد ماريو بالوتيلي في كتابه بصورة لاذعة مما تسبب في خلاف بين الإثنين لم ينته سوى بعد اعتذار قائد البيانكونيري.