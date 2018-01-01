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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

من الأول ؟ كيليني: إيكاردي هو ثاني أصعب من واجهتهم

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المدافع المخضرم تحدث أيضاً عن تطور كرة القدم بشكل كبير وبالتحديد في طرق الدفاع

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر
يعتقد جيورجيو كيليني مدافع يوفنتوس الإيطالي، أن ماورو إيكادري مهاجم إنتر هو أصعب من واجهه في حياته، بعد زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كيليني لعب أمام إيكاردي في مواجهة إنتر ويوفنتوس الجمعة الماضية، ويحمل تجاهه كم كبير من الاحترام.

وقال الإيطالي:"في رأيي إيكاردي ثاني أقوى مهاجم لعبت ضده خاصة في منطقة الجزاء بعد رونالدو".

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وأضاف:"هو يواجهك بشكل عقلي، مما يجعلك ترفع درجات تركيزك لأقصى درجة حتى تتجنب الخطأ".

وأما عن مشوار يوفنتوس هذا الموسم:"فقدنا بعض النقاط أمام جنوى، ومع كامل الاحترام لهم فهذا أمر غير منطقي خاصةٌ على ملعبنا".

وتابع:"أيضاً مباراتنا مع مانشستر يونايتد عندما كنا متقدمين وفقدنا تركيزنا وخسرنا في النهاية".

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وأما عن تطور اللعب الدفاعي:"نعم كرة القدم تتغير بمرور الوقت، من الطبيعي الانفتاح لتعلم أشياء جديدة، وهذا يساعدك دائماً على التطور".

وتأتي تصريحات كيليني بعد خسارة يوفنتوس أمس الأربعاء من يانج بويز السويسري بدوري أبطال أوروبا، والتي لم تؤثر على تأهله لدور الـ16 كأول مجموعة.

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