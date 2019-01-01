كيليني يلوم على فريقه استقبال هدفين من أتلتيكو مدريد

يوفنتوس سقط بهدفين من نقطة ضعفه

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعرب الإيطالي جورجيو كيليني عن استياءه بخسارة يوفنتوس الإيطالي، أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ونجح أصحاب الأرض في خطف الفوز في الدقائق الأخيرة بهدفين من كرات عرضية استغلالاً لتخبط دفاعات يوفنتوس.

وعلق كيليني على هزيمة السيدة العجوز: "كنا نعرف أنهم خطرين في الكرات الثابتة، وكان لابد أن نركز في تلك المواقف أكثر".

وتابع: "علينا أن نظل هادئين، ونواصل ما نفعله، علينا استعادة تفكيرنا سريعاً ومحاولة الفوز في تورينو".

وواصل: "لقد بدأنا بشكل إيجابي، وكنا نعرف جودتهم، كان لابد أن نكون أكثر تركيزًا في الكرات الثابتة".

إليكم أبرز النقاط الفنية من مواجهة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس. 🔽#أوروبا_مع_جول — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 20, 2019

وأتم: "لدينا 3 أسابيع من أجل التحضير وسوف نلعب على حظوظنا في تورينو".

ويسعى يوفنتوس للفوز في لقاء الإياب بفارق أكثر من هدفين، من أجل خطف بطاقة التأهل من أرضية ملعبه.