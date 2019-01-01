كيليني يعلق على احتفال سيميوني أمام يوفنتوس

لقطة مثيرة للجدل للمدرب الأرجنتيني

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق مدافع وقائد يوفنتوس جيورجيو كيليني على اللقطة المثيرة للجدل لاحتفال مدرب دييجو سيميوني بهدف فريقه على البيانكونيري بدوري أبطال أوروبا.

واحتفل سيميوني بفعل إشارة مسيئة بعد هدف خوسيه ماريا جيمينيز الأول لأتلتيكو في مرمى يوفنتوس الأربعاء الماضي، وفسر اللقطة بأنها تظهر الروح التي يتمتع بها الفريق.

وقال كيليني مع "توتوسبورت": "لا يهمنا إطلاقاً سيميوني، نملك أهدافاً أكبر بكثير داخلنا تجلعنا لا نهتم بما يفعله سيميوني".

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وواصل: "نحتاج في العودة للأهداف، عندما تسجل تفتح المباريات في أربع دقائق كما حدث في مدريد، يجب أن نكون حذرين أكثر ونملك رغبة أكبر".

وختم: "لا نحتاج فقط رونالدو في العودة، ولكن سوبر تشيزني ودي تشيليو وكيليني وبونوتشي، نحتاج الجميع أن يقدم مباراة خاصة".

ويقام لقاء العودة بين الفريقين بملعب "أليانز" في تورينو بالثاني عشر من مارس المقبل.