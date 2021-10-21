كيليني منتقدًا رونالدو: كان عليه الرحيل مبكرًا.. دفعنا الثمن في يوفنتوس!

اعترف جورجيو كيليني، مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، أن "البيانكونيري" دفع ثمن صدمة السماح برحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو غاليًا.

رونالدو رحل إلى مانشستر يونايتد في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، ويرى كيليني أنه كان من الأفضل للجميع إذا رحل البرتغالي في وقت مبكر قليلًا.

وطوال فترة سوق الانتقالات الصيفية الماضية، تمت مناقشة رحيل رونالدو عن يوفنتوس، وارتبط بالانتقال إلى مانشستر سيتي، قبل أن يتدخل يونايتد ويستعيد "صاروخ ماديرا" بعد 12 عامًا على رحيله.

ومع ذلك، فإن رونالدو رحل قبل ساعات فقط على انتهاء سوق الانتقالات، وهو ما لم يعط يوفنتوس فرصة للحصول على بديل مناسب.

يوفنتوس تعثر بشكل متكرر مطلع موسم 2021-2022 في الدوري الإيطالي بعد رحيل رونالدو، وهو ما جعل كيليني ينتقد البرتغالي.

ماذا قال كيليني؟

وفي تصريحات لشبكة "DAZN"، أكد كيليني أن قرار رونالدو بالرحيل كان بمثابة مفاجأة للجميع في يوفنتوس.

وقال المدافع الإيطالي المخضرم: "لقد وصلنا إلى نقطة في علاقتنا حيث احتاج رونالدو إلى أهداف جديدة، وفريق يلعب من أجله لأنه عندما يجد فريقًا كهذا يكون حاسمًأ، إنه يثبت ذلك في الوقت الحالي، وقد أظهره معنا أيضًا".

وأضاف: "هنا في يوفنتوس، وُلد برنامج التجديد واستعادة الشباب، لو استمر رونالدو، لكان سيصبح ذا قيمة مضافة، لكن من الطبيعي أن يفكر في الحاضر أكثر من المستقبل".

وتابع: "رونالدو رحل يوم 28 أغسطس، كان من الأفضل لنا لو رحل قبل ذلك، لقد دفعنا ثمنًا غاليًا مقابل ذلك".

وأكمل: "لقد تعرضنا لصدمة، وخسرنا بعض النقاط، إذا غادر في وقت مبكر قليلًا، لحصلنا على الوقت للاستعداد بشكل أفضل".

ماذا حدث في يوفنتوس مع رحيل رونالدو؟

ومع رحيل رونالدو، لم يحقق يوفنتوس أي فوز خلال أول أربع مباريات في الدوري الإيطالي هذا الموسم، لكنه خرج منتصرًا في آخر سبع مباريات في جميع البطولات.

ماذا قدم رونالدو مع مانشستر يونايتد؟

وفي المقابل، واصل رونالدو الحفاظ على معاييره الفردية الرائعة مع انتقاله إلى مانشستر يونايتد.

رونالدو تمكن من تسجيل ستة أهداف في ثمان مباريات، ليسجل عودة مظفرة إلى ملعب "أولد ترافورد"، رغم أن فريق المدرب أولي جونار سولشاير يواصل البحث عن الاتساق في النتائج.

آخر أهداف رونالدو جاء مساء الأربعاء في مرمى أتالانتا الإيطالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

هدف رونالدو منح يونايتد نقاط المباراة الثلاث، بالفوز بنتيجة 3-2، رغم أن فريقه كان متأخرًا في النتيجة بهدفين دون رد بعد نهاية الشوط الأول، ويحلق منفردًا في صدارة المجموعة السادسة برصيد ست نقاط.

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