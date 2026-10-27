"لولا حملته لما تواجد في المركز الثاني" .. لاعب باريس السابق يهاجم مبابي بسبب الكرة الذهبية

اتهام جديد للنجم الفرنسي باستغلال تصريحاته خارج الملعب
شنّ الدولي الفرنسي السابق جيروم روثن هجوماً لاذعاً على كيليان مبابي عقب انتهاء حفل الكرة الذهبية، والتي حصل عليها المهاجم الإنجليزي هاري كين.
وألمح المحلل إلى أن مهاجم ريال مدريد اعتمد على استراتيجية علاقات عامة محسوبة أكثر من اعتماده على أدائه داخل الملعب لضمان مركز متقدم في الترتيب النهائي.
روثن ينتقد حملة علاقات عامة "غير مسبوقة"
وجد مبابي نفسه في قلب جدل محتدم عقب أحدث ترتيب للكرة الذهبية، حيث أشار روثن إلى أن حلول الفرنسي في المركز الثاني جاء نتيجة تلاعب خارج الملعب.
وزعم جناح باريس سان جيرمان السابق أن نجم ريال مدريد خرج عن نهجه المعتاد ليسعى بنشاط إلى حشد الأصوات من خلال استراتيجية تواصل منظمة.
وخلال حديثه في برنامجه، انتقد روثن حملة مبابي للتواجد في مركز متقدم، مسلطًا الضوء على مدى اختلاف استراتيجيته عن باقي منافسيه.
وعلّق روثن قائلًا: "لقد نظم حملة حقيقية، على عكس المعتاد. حتى اللاعبون الذين كانوا ينافسونه لم يجرؤوا على خوض حملة كحملته. حاول حشد الأصوات من خلال خطابه العلني، من خلال التواصل. هذا أمر جديد. بالنسبة لي، إنه أمر يفوق الاستيعاب. أعتقد أنه كان فعّالًا. من المحزن قول ذلك لأنني شخصيًا ضد هذه الطريقة. من الواضح أنه ما كان ليحل ثانيًا من دون هذه التصرفات."
حاجة إلى التركيز الجماعي في ريال مدريد
بعيدًا عن الإحباط الآني المتعلق بعملية التصويت، رأى روثن أن المسار الحالي لمبابي يتطلب تغييرًا كبيرًا في العقلية إذا ما أراد يومًا أن يظفر بالجائزة الأكبر. فمنذ انتقاله البارز إلى ملعب سانتياجو برنابيو، ازدادت الضغوط على اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا بشكل تصاعدي، وأثار فشله في إحراز الكرة الذهبية هذا العام فترة من التدقيق المكثف.
وشدد الفرنسي على أن طريق المجد الفردي يكمن في الواقع في أن يكون زميلًا أفضل، مشيرًا إلى أن مبابي قد أبعد بعض المراقبين بمساعيه الفردية. وأشار روثن إلى أن مبابي يجب أن يتجه نحو الجماعية كي ينجح حقًا.
وأفاض في شرح هذه الحاجة إلى مراجعة الذات قائلًا: "هذه المراجعة الذاتية ضرورية بعد خسارة الكرة الذهبية. في نهجه، يحتاج إلى إعادة التركيز على الفريق، وكسب قلوب غرفة الملابس. هذا ما ينقصه."
تداعيات ترتيب الكرة الذهبية
تركت حفلة 2024 طعمًا مرًّا لدى الكثيرين في معسكر مبابي، لكن تصريحات روثن تعكس شعورًا متناميًا بأن الصورة العامة للقائد الفرنسي باتت محل الكثير من الجدل.
وفي حين يبقى مبابي واحدًا من أكثر الهدافين غزارة في كرة القدم العالمية، فإن اتهامه بأنه خاض حملة "بشكل صريح" من أجل حصد الجائزة يوحي بوجود شرخ بين طموحاته والطريقة التي تنظر بها إليه المؤسسة الكروية. فبالنسبة للاعب طالما كان مقدّرًا له الفوز بالكرة الذهبية، فإن حلوله وصيفًا تحت سحابة من الانتقادات التكتيكية يمثل نكسة كبيرة.
ومع خوض ريال مدريد جدولًا محليًا وأوروبيًا حافلًا، سينتقل التركيز حتمًا إلى أرض الملعب، حيث سيُنتظر من مبابي أن يُسكت منتقديه بالأهداف. غير أن ظل انتقاد روثن يبقى حاضرًا، ليكون تذكيرًا بأن أهم جائزة فردية في العالم كثيرًا ما تتطلب أكثر من مجرد التفوق في الأرقام.
بدأت رحلتي مع الصحافة في عام 2011 بالتخصص في التحقيقات الاستقصائية وهو ما فتح لي أبوابًا لاستكشاف مجالات مختلفة بشكل عميق وأكسبني مهارات تحليلية، حتى قررت التخصص في شغفي الأول كرة القدم، لأنتقل إلى التغطية الميدانية للمنتخب المصري بجميع فئاته والكرة العالمية ورياضات أخرى مثل السباحة والرماية والإسكواش.
بدأ شغفي بكرة القدم على أرض الواقع بممارستها في مراحل الناشئين بعدة أندية مصرية، ومن هنا تفرغت لمتابعة الكرة العالمية بدءًا من كأس العالم 1998 والمحلية في مصر أيضًا ولم أكتف بمتابعتها عبر الشاشات بل دأبت على حضور مباريات فريقي المفضل من المدرجات حتى الآن، وهو الزمالك النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات في القرن العشرين.
ليس لدي فريق مفضل في أوروبا، أميل فقط إلى ميلان بسبب عشقي لنجوم مثل جورج وياه، مالديني، جاتوزو، كاكا، بيرلو، رونالدينيو وسيدورف، وهذا ما جعلني الأكثر استمتاعًا في متابعة مباريات الكلاسيكو التاريخية بين ريال مدريد وبرشلونة ومحايدًا أيضًا في النقاش حولهما.
رغم ذلك تظل لحظتي الأفضل هي لحظة فوز الزمالك على الإسماعيلي وخسارة الأهلي من إنبي برأسية سيد عبد النعيم التي منحت الأبيض دوري 2002-2003 الملحمي، وكذلك لحظة الثأر الغالي لميلان من ليفربول في نهائي الأبطال 2007 بثنائية إنزاجي التاريخية.
حالفني التوفيق في العمل بين الموقعين الرياضيين الأهم في الشرق الأوسط كووورة و GOAL.COM، وهذا ما منحني خبرات ومعلومات ضخمة سواء عن الكرة العربية أو عن العالمية، وتشرفت بالانضمام إلى نقابة الصحفيين المصريين في 2022، كما تخصصت بكتابة محتوى رياضي لموقع كووورة يعتمد على محركات البحث (SEO).
تشكيلتي المفضلة عبر التاريخ، تضم: بوفون في حراسة المرمى، والدفاع: كافو، مالديني، بيكنباور، روبيرتو كارلوس، وفي الوسط: زيدان، إنييستا، ليونيل ميسي، وفي الهجوم: محمد صلاح، كريستيانو رونالدو، مارادونا.
نشرت خلال مسيرتي آلاف التقارير والتحقيقات والفيتشرات الرياضية في كووورة وGOAL.COM، وأبرزها:
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رحلتي مع الكرة بدأت من السابعة، ولكن كل شيء اختلف في ٢٠٠١ عندما شاهدت آرسنال للمرة الأولى.
حب من أول نظرة امتد من تلك اللحظة وحتى وقتنا هذا ولن يتوقف أبدًا، كرة سريعة غير مألوفة مختلفة عن الجميع، لم أعرف وقتها أي شيء عن خطط اللعب والمدارس التكتيكية، أحببت كرة أرسين فينجر بالفطرة، وكلما زاد استيعابي لفنون اللعبة تعزز إعجابي وتعلقي بآرسنال.
هنري هو اللاعب المفضل لي ولأغلب مشجعي آرسنال، لكن لقطة دينيس بيركامب وهدفه الذهبي مع هولندا في الأرجنتين بكأس العالم ٩٨ جعلت له مكانة خاصة لدي بجانب مجموعة أخرى ليس لها علاقة بالنادي اللندني، يتقدمهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو وبابلو أيمار وسيسك فابريجاس "قبل أن يلعب لبرشلونة وتشيلسي".
آرسنال ليس الأكثر فوزًا وحصولًا على الألقاب "ولا يمتلك دوري أبطال أوروبا"، ولكنه حالة خاصة غير تقليدية، وهذا ما أحاول اتباعه بكتاباتي عن كرة القدم.
بدأت رحلتي بممارسة اللعبة في نادي مغمور بمصر، لم أستطع المواصلة، لذلك قررت تغيير الخطة ودراسة الصحافة حتى يرتبط عملي بالرياضة وكرة القدم بالتحديد.
أعمل في مجال الصحافة منذ ٢٠١١، الرحلة طويلة وشهدت تغطية لكافة الأحداث مثل كأس العالم واليورو وأمم إفريقيا وغيرها، ولا تزال القصة مستمرة في النسخة العربية من موقع جول.
التشكيل المثالي بالنسبة لي لمن عاصرتهم بعيدًا عن المشاعر "لا يوجد مكان لهنري وبيركامب"..
حارس مرمى: مانويل نوير
خط الدفاع: روبرتو كارلوس - باولو مالديني - فيرجيل فان دايك - فيليب لام
خط الوسط : باتريك فييرا - زين الدين زيدان - رونالدينيو
هجوم : كريستيانو رونالدو - رونالدو الظاهرة - ليونيل ميسي
بالنظر إلى نجومي المفضلين وطبيعتهم الإبداعية، يمكن التخمين بسهولة طريقتي المفضلة في الكتابة.
من الطبيعي ألا تعجبك جميع آرائي ولكنها ربما تجذب اهتمامك