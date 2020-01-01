كيكي سيتين يطالب بالالتزام بتعليمات الحكومة الإسبانية

كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة يطالب الالتزام بتعليمات الحكومة الإسبانية للحد من انتشار فيروس كورونا.

طالب المدرب كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة جماهير الكرة في إسبانيا بالالتزام بتعليمات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المميت.

جاء هذا في مقطع فيديو نشره سيتين عبر حسابه الرسمي في موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر" قبل قليل.

وقال سيتين: "أنا أجلس الآن على أريكتي بينما كنت أريد أن أتواجد في مقر عملي وأتدرب كما هو الحال كل يوم".

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وأضاف: "الآن نحن لدينا تعليمات واضحة علينا أن نشعر بالمسؤولية تجاهها، وأن نفكر في الخطورة التي تحيط بالجميع، ابقوا في المنازل".

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ولا يعد سيتين هو أول من قام بنشر تلك الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة من جانب برشلونة فسبقه ليونيل ميسي وإيفان راكيتيتش.

ويحتل برشلونة في الوقت الحالي صدارة ترتيب جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، وخلفه ريال مدريد بالمركز الثاني برصيد 56 نقطة.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد رجحت إنهاء الدوري الإسباني بذلك الشكل على أن يتم إعلان برشلونة بطلًا للموسم الجاري.