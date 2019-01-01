الانتقالات
الانتقالات

كيف يرى ماتا مستقبله في حال رحيله عن مانشستر يونايتد؟

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Getty Images
النجم الإسباني خوان ماتا يرى نفسه في صفوة أندية القارة العجوز حتى في حال رحيله عن قلعة أولدترافورد

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أكد خوان ماتا لاعب وسط مانشستر يونايتد، أنه لا زال قادرًا على العطاء مع كبار فرق القارة العجوز، حتى بعد اتمامه الثلاثين من عمره.

اللاعب الذي سيكمل عامه الحادي والثلاثين في إبريل المقبل، كان قد ارتبط اسمه بالانتقال لبرشلونة أو يوفنتوس أو باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حُر، وذلك عند انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد في يونيو المقبل بداية سوق الانتقالات الصيفية.

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وقال ماتا: "أنا ألعب كرة القدم منذ وقت طويل، ولكني أشعر بأنني لازلت صغيرًا على المستوى الذهني والبدني، أرى أنه أمامي الكثير لكي أقدمه في عالم كرة القدم، وأتمنى الاستمرار في اللعب لسنوات مقبلة".

يذكر أن اللاعب الإسباني خوان ماتا كان قد سبق له اللعب لفريقي فالنسيا وتشيلسي قبل الانتقال لصفوف الشياطين الحُمر.

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