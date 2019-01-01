كيف يتغلب زيدان على فيروس الفيفا؟

هل ستؤثر الغيابات على ريال مدريد في رحلة "إيبيروستار"

كالعادة. ألقى فيروس الفيفا بظلاله على ريال مدريد، بتعرض اثنين من ركائزه الأساسية للإصابة، والمفارقة أن الاثنين تجرعا من مرارة الإصابة في غضون دقائق وفي نفس المباراة، تلك التي جمعت كرواتيا بويلز ضمن التصفيات المؤهلة لليورو.

الانتكاسة الأولى كانت من نصيب أفضل لاعب في العالم لوكا مودريتش، وعلى إثرها اضطر لمغادرة ملعب "كارديف"، والثانية كانت أقل ضررًا، ولحقت بجاريث بيل، لتتقلص فرصهما، خصوصًا صاحب الـ34، في اللحاق بزيارة ملعب " إيبيروستار"، لمواجهة مايوركا مساء غد السبت، لحساب الجولة التاسعة لليجا.

والسؤال الآن .. هل ستؤثر هذه الغيابات بشكل سلبي على صحوة زين الدين زيدان وكتيبته؟ من الناحية المنطقية، الأمر لا يبدو كذلك، بل ربما العكس. أولاً الملكي يعتلي صدارة الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن برشلونة، ومن يريد التشبث بالصدارة لا ينظر إلا الإصابات والغيابات، فما بالك بأكثر من تّوج بالليجا ودوري الأبطال.

ثانيًا، أثبتت التجارب السابقة أن زيزو قلما يتعثر في مثل هذه المواقف الصعبة، بالأحرى بعد عودة اللاعبين من التجمعات الدولية، بتحقيق الفوز في تسع مباريات مقابل اثنين، بمعدل 31 هدفًا في منافسيه مقابل استقبال 10 أهداف، وهي الخلطة التي عجز على حلها جولين لوبيتيجي وسانتياجو سولاري الموسم الماضي.

ثالثُا وهو الأهم، يملك زيزو أكثر من بديل لمودريتش وبيل، بالنسبة للأول، فهو لم يَعد من الأساس ذاك الساحر صاحب القدرات الخاصة في ربط الوسط بالثلث الأخير من الملعب، أضف إلى ذلك انخفاض معدلاته البدنية، بحكم تقدمه في السن، والذي لا يساعده عادة على تنفيذ مهامه الدفاعية والهجومية بنفس الكفاءة.

نفس الأمر ينطبق على بيل، بل أكثر تعقدًا، بوصول علاقته مع مشجعي النادي لطريق مسدود، غير أنه يلعب بحالة مزاجية ولا أسوأ كما يؤكد كل مرة في حديثه مع الصحفيين، لتأثره بصدمة محاولة طرده غصبًا عنه في الميركاتو الأخير، وبوجه عام، فقد ثقة الجمهور، والأغلبية لم تعد تنتظر منه أي جديد، وهناك من يتعجب حتى الآن من إصرار زيدان على إشراكه في ظل التخمة المتاحة من المواهب الشابة.

الشاهد، أن إصابة مودريتش وبيل، تصب في مصلحة مشروع زيدان، لأنها ستعطي لفيدريكو فالفيردي فرصة جديدة ليثبت أقدامه في التشكيلة الأساسية كلاعب ارتكاز ثاني بجوار كاسيميرو، لتميزه في القيام بأدواره الدفاعية، مقارنة بتوني كروس ومودريتش، وهذا بالكاد ما كان يبحث عن زيزو في فصل الصيف، بتدعيم صفوفه بلاعب وسط بمواصفات مختلفة عن الثلاثي كاسيميرو مودريتش وكروس.

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أما بديل بيل، فهناك أكثر من لاعب قادر على تعويض غيابه، منهم على سبيل المثال لاعب زيدان المفضل لوكاس فاسكيز، إذا كان لائقًا قد يدفع به المدرب كجناح أيمن أو مهاجم ثالث بجانب كريم بنزيمة وإدين هازارد، أو جونيور فينيسيوس، هو الآخر متعطش لتقديم أوراق اعتماده لمدربه الفرنسي، كما هو الحال للاكتشاف الجديد رودريجو، أو قد يضطر زيدان لتغيير إستراتيجيته مرة أخرى كما فعل في الأسابيع الماضية، ويعتمد على لوكا يوفيتش بجوار الهداف الفرنسي، وخلفهما الجالاكتيكوس البلجيكي، وغيرها من الحلول التي قد تساعد الملكي على استكمال صحوته الأخيرة.