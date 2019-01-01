كيف يتعلم ليفربول من موسم سقوط جيرارد؟

هل يفشل ليفربول مرة أخرى في الفوز بالبريميرليج؟

فيسبوك تويتر محمد عماد

سقط ليفربول بهزيمته الأولى في البريميرليج هذا الموسم، في الجولة الحادي والعشرين، وذلك من قبل منافسه المباشر هذا الموسم على لقب الدوري، وهو فريق مانشستر سيتي.

كتيبة المدرب يورجن كلوب كانت تُمني النفس، بتكرار إنجاز آرسنال ومدربها أرسين فينجر عام 2004، بالفوز باللقب دون هزيمة، ولكن أحلام الريدز تحطمت على أرضية ملعب الاتحاد.

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ولكن الهدف الأكبر والأسمى لجماهير ليفربول، هو التتويج باللقب، الذي غاب عن خزائن قلعة أنفيلد ما يقارب الثلاثة عقود.

ربما يكون هذا هو الموسم الأقرب لهم لتحقيق الحُلم، الذي اقتربوا منه موسم 2013-2014 مع المدرب براندان رودجرز.

لقطتان أضاعتا الموسم على ليفربول وقتها، سقوط جيرارد الشهير وتعثره أمام ديمبا با مهاجم تشيلسي، ومباراة كريستال بالاس في الجولة قبل الأخيرة من الموسم، والتي انتهت بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

هناك أخطاء عديدة ارتكبها رودجرز في هذا الموسم، وعلى كلوب تجنبها لتحقيق حلم التتويج بالبريميرليج، وهي:

الاعتماد على النجم الأوحد

اعتمد براندان رودجرز في أغلب فترات العام المذكور على النجم لويس سواريز، مهاجم الأوروجواي كان الأفضل في العالم وقتها في مركزه، ولكن الاعتماد بشكل كامل على نجم أوحد لا يؤدي إلى الفوز بالبطولات.

عدم الحفاظ على التقدم

في أغلب مباريات موسم 2013-2014، التي تعثر فيها ليفربول، كانت بسبب عدم قدرة الفريق على الحفاظ على تقدمه، وكأن شخصية اللاعبين كانت غير مهيأة لتحقيق الانتصارات، وكانت الفرحة بالتقدم تضيع عليهم نقاط المباراة في النهاية، سواء بالسقوط في فخ التعادل أو الهزيمة.

سوء مستوى الدفاع

مع رودجرز تكون الدفاع من الحرس القديم، مثل سكيرتيل وأجير وجونسون وخوسيه إنريكي، أما مع كلوب فتواجد فان دايك يمنح ثقلًا كبيرًا للفريق، حتى لوفرين الذي يتم انتقاده في الآونة الأخيرة هو وصيف كأس العالم الماضية.

كما أن كلوب يمتلك ظهيرين لم يمتلكهما رودجرز، وهما روبيرتسون وأرنولد.

خط الوسط

مع رودجرز كان جيرارد هو الحسنة الوحيدة لخط وسط ليفربول، الذي ضم أسماء أخرى مثل جو ألين وتشارلي آدم، أما مع كلوب فلديه أكثر من لاعب مميز بخط الوسط، بالإضافة إلى تواجد البدلاء الجيدين، مقارنة بأنصاف اللاعبين الذين امتلكهم رودجرز.