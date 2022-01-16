كيف يتأهل منتخب الجزائر لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2021؟

لم يكن أشد المتشائمين من عشاق الجزائر يتوقع بداية أسوأ من بداية الخُضر في مسابقة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ربما أن مجموعة المنتخب الجزائري التي تضم غينيا الاستوائية وساحل العاج وسيراليون هي المجموعة الأصعب والأكثر إثارة في هذا الكان.

لسوء حظ الجزائر، ورغم امتلاكها لكوكبة من أفضل اللاعبين في إفريقيا، لكن الأمور لم تسر على ما يرام في أول جولتين على وجه التحديد.

كيف يتأهل منتخب مصر لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2021؟

الأمور الآن باتت متشابكة، والتأهل لم يعد مضمونًا عكس التوقعات لكتيبة جمال بلماضي التي أبدعت على مدار الثلاثة أعوام الماضية.

إذًا، كيف يتأهل المنتخب الجزائري إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا 2021؟ جول يصحبكم في رحلة لاستكشاف الأمر.

جدول مباريات منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2021

المباراة الموعد النتيجة الملعب الجزائر - سيراليون الثلاثاء 11 يناير 2022،



14:00 الجزائر، 15:00 مصر 0-0 ملعب جابوما الجزائر - غينيا الاستوائية الأحد 16 يناير 2022،



20:00 الجزائر، 21:00 مصر 1-0 ملعب جابوما ساحل العاج - الجزائر الخميس 20 يناير 2022،



17:00 الجزائر، 18:00 مصر ملعب جابوما

ترتيب مجموعة الجزائر في أمم إفريقيا 2021

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ساحل العاج 2 1 1 0 3 2 +1 4 2 غينيا الاستوائية 2 1 0 1 1 1 0 3 3 سيراليون 2 0 2 0 2 2 0 2 4 الجزائر 2 0 1 2 0 1 -1 1

ما هي قواعد التأهل في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021؟

يتأهل من المجموعة صاحبي المركز الأول والثاني بشكل مباشر إلى دور الـ 16 بالإضافة إلى أفضل أربعة ثوالث في كل المجموعات.

ترتيب المجموعة يخضع للمعايير المعتادة الخاصة بعدد النقاط، ولو تساوى فريقين أو أكثر في عدد النقاط يتم اللجوء للمعايير التالية بالترتيب:

النقاط المأخوذة من مباريات المواجهات المباشرة بين الفريقين.

فارق الأهداف في مباريات المواجهات المباشرة بين الفريقين.

الأهداف المسجلة في مباريات المواجهات المباشرة بين الفريقين.

فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة.

الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة.

قرعة.

كيف يتأهل منتخب الجزائر إلى دور الـ16؟

ليس أمام الجزائر سيناريوهات كثيرة للتأهل إلى دور الـ16 قبل الجولة الثالثة من دور المجموعات.

الفرصة الوحيدة لتأهل الجزائر إلى دور الـ16 هي الفوز على منتخب ساحل العاج بأي نتيجة.

ولا يمكن للجزائر احتلال صدارة مجموعتها، فهي تصعد كوصيفة أو أحد أفضل الثوالث.

غينيا الاستوائية إن فازت على سيراليون تصبح متصدرة، وإن تعادلت مع فوز الجزائر، لها الأفضلية بالمواجهات المباشرة.

أما إن فازت سيراليون مع تغلب الجزائر على ساحل العاج، تتأهل أيضًا في المرتبة الأولى، وهكذا لا فرص للخضر في الصدارة.

كذلك، لا يمكن للجزائر التأهل كأفضل الثوالث، الفرصة الوحيدة هي الوصافة بالفوز على ساحل العاج فقط لا غير.