كيف يتأهل منتخب السعودية لكأس العالم 2022؟

تعرف على كيفية تأهل منتخب السعودية لكأس العالم 2022 ممثلًا لقارة آسيا، وفرص الأخضر في الوصول إلى المونديال!..

تمكن منتخب السعودية من التواجد في المونديال السابق عام 2018، والذي قامت روسيا بتنظيمه، وكان الأخضر في مجموعة روسيا ومصر والأروجواى، ولكن لم يحالفه الحظ في التأهل من دور المجموعات وخرج بالمركز الثالث.

وفي التصفيات الحالية، يحتل المنتخب السعودي المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن صاحب الصدارة أوزبكستان، وقبل أن نعرف كيفية وصول السعودية لكأس العالم 2022، لنتعرف أولًا على كل ما يخص قارة آسيا في المونديال.

عدد مقاعد قارة آسيا في كأس العالم

تمتلك قارة آسيا 4 مقاعد ونصف في المونديال، بالطبع أول ما سيخطر على الأذهان هو النصف مقعد، وهو ما سنعلم فائدته بعد معرفة نظام التأهل لكأس العالم من قارة آسيا.

نظام التأهل لكأس العالم من قارة آسيا

تنقسم منتخابات القارة الآسيوية المشاركة في التصفيات إلى ثماني مجموعات، ويصعد كل أول مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة وصائف (مركز ثاني)، ليصبحوا 12 فريق ويتم تقسيمهم إلى مجموعتان، ويصعد أول وثاني كل مجموعة إلى المونديال مباشرة، ثم يأتي دور النصف مقعد، حيث يلعب أصحاب المركز الثالث مباراتين (ذهاب وعودة) والفائز منهم يواجه صاحب المركز الرابع من مجموعة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (اتحاد أمريكا الشمالية)، والفائز منهم يتأهل لكأس العالم.

والآن بعد أن تعرفنا على نظام التأهل للمونديال من قارة آسيا، لنتعرف على كيفية وصول المنتخب السعودي لكأس العالم.

كيف يصل منتخب السعودية لكأس العالم 2022؟

يمتلك المنتخب السعودي فرص قوية للوصول كأول مجموعة، حيث أنه سيواجه سنغافورة صاحب المركز الثالث وأوزبكستان المتصدر في شهر يونيو القادم، كما يستضيف المنتخب الفلسطيني في شهر مارس الجاري يوم الثلاثاء الموافق 3/30 الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وإذا تعادل مع منتخب فلسطين وتمكن من الفوز في أخر مبارتين فسيضمن الصعود للمرحلة المقبلة، وهو ليس بأمر صعب على الأخضر، حيث تمكن من الفوز على أوزبكستان على أرضها بنتيجة 3/2، واذا تكرر الانتصار فسيكون المنتخب قد ضمن التواجد في المرحلة المقبلة من التصفيات.

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جدول مباريات منتخب السعودية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

يستضيف المنتخب السعودي منتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم 2022 في شهر مارس الجاري، ثم يلتقي بسنغافورة وأوزبكستان في شهر يونيو، بينما تم تأجيل مباراته ضد اليمن، ولم يحدد ميعاد إقامتها حتى الآن.

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم (السعودية)